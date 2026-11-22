Slušaj vest

Kanada, čija obala je duga 243.000 kilometara i izlazi na tri okeana, planira nabavku sistema za podvodni nadzor, vrednog između 250 i 499 miliona dolara, koji koristi dronove i senzore za otkrivanje i praćenje pretnji, kao i za prikupljanje obaveštajnih podataka o njima.

Trenutno, Kanada za odbranu obale na raspolaganju ima oko 20 podvodnih dronova.

Prema internom dokumentu do kojeg je došao CBC News, zvaničnici iz sektora odbrane su prošle godine razgovarali o potrebi za privremenim rešenjem kako bi se potvrdio kanadski suverenitet nad obalom.

Komandant Kraljevske kanadske mornarice, viceadmiral Den Šarlboa, potvrdio je, međutim, da još uvek ne postoji spremno privremeno rešenje.

„I dalje blisko sarađujemo sa industrijom kako bismo do toga došli. Jednostavno, još uvek nismo stigli do tog cilja“, rekao je Šarlboa u intervjuu za CBC News.

U dokumentu se navodi da je mornarica želela da utvrdi da li kanadski podvodni dronovi mogu da pomognu u popunjavanju praznina u nadzoru duž obale koja je „slabo“ pokrivena nadzorom, sve dok ne bude spreman prvi sistem za podvodnu kontrolu bez ljudske posade.

Trenutna mala flota američkih podvodnih dronova, koju poseduje kanadska mornarica, opremljena je tehnologijom koju je razvila kanadska kompanija „Kraken Robotics“, ali mornarica te dronove koristi za otkrivanje pomorskih mina i testiranja, a ne za nadzor.

Za to vreme, druge zemlje užurbano rade na nadzoru i zaštiti kritičnih podvodnih kablova od potencijalnih sabotaža koje bi mogli da izvedu protivnici.

Otava se nalazi u početnoj fazi nabavke sistema za podvodni nadzor, vrednog između 250 i 499 miliona dolara, koji koristi dronove i senzore za otkrivanje i praćenje pretnji, kao i za prikupljanje obaveštajnih podataka o njima.

Očekuje se da će se ovaj sistem koristiti u kanadskim vodama, uključujući Arktik, kao i tokom misija u inostranstvu, a Kanada bi prve velike bespilotne podvodne dronove za nadzor trebalo da dobije početkom 2030-ih godina, dok se potpuna isporuka celokupnog sistema planira do 2043. godine.