MELANIJA TRAMP OPET POSREDUJE U RATU: Moguće još jedno primirje između Rusije i Ukrajine do Božića
- Melanija Tramp kaže da se nada novom prekidu vatre između Rusije i Ukrajine do Božića, uz tvrdnju da su razgovori već u toku.
- Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale njenu izjavu, a ona nije precizirala na koje bi se primirje dogovor odnosio.
Prva dama Sjedinjenih Američkih DržavaMelanija Trampizrazila je danas nadu da bi Rusija i Ukrajina mogle da postignu dogovor o novom prekidu vatre do Božića, navodeći da predstavnici dve zemlje i SAD već vode razgovore o toj mogućnosti.
Odgovarajući na pitanje "Foks Njuza" šta najviše priželjkuje tokom predstojećih praznika, Melanija Tramp rekla je da joj je na prvom mestu mir u svetu, ali da se posebno nada novim dogovorima o prekidu vatre.
- To bismo mogli veoma brzo da postignemo ukoliko bi Ukrajina i Rusija bile spremne za to. Pregovori su već u toku, tako da je moguće da ćemo imati još jedan prekid vatre do Božića. Nadam se tome - rekla je ona.
Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale njenu izjavu, a Melanija Tramp nije precizirala na kakvo se konkretno primirje odnosi.
Ona je prethodno ocenila da je postignuti dogovor o privremenom prekidu vatre u oblasti Oleški u Hersonskoj oblasti, radi sprovođenja humanitarne operacije, predstavljao veliki uspeh koji je spasao stotine civila od nasilja.
Prva dama SAD je 23. oktobra saopštila da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu vatre u području Oleški, koje se nalazi pod ruskom kontrolom, kako bi bila omogućena humanitarna operacija.
Režim prekida vatre stupio je na snagu 27. oktobra u 3.00 časa po lokalnom vremenu.
Ukrajinski zaštitnik građana Dmitro Lubinec je 1. novembra izjavio da su Rusija i Ukrajina poštovale preuzete obaveze tokom trajanja primirja, navodeći da je Melanija Tramp koordinisala humanitarnu aktivnost koju je on sprovodio u saradnji sa ruskom ombudsmankom Janom Lantratovom.
Kurir.rs/Agencije