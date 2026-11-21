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Prva dama Sjedinjenih Američkih DržavaMelanija Trampizrazila je danas nadu da bi Rusija i Ukrajina mogle da postignu dogovor o novom prekidu vatre do Božića, navodeći da predstavnici dve zemlje i SAD već vode razgovore o toj mogućnosti.

Odgovarajući na pitanje "Foks Njuza" šta najviše priželjkuje tokom predstojećih praznika, Melanija Tramp rekla je da joj je na prvom mestu mir u svetu, ali da se posebno nada novim dogovorima o prekidu vatre.

- To bismo mogli veoma brzo da postignemo ukoliko bi Ukrajina i Rusija bile spremne za to. Pregovori su već u toku, tako da je moguće da ćemo imati još jedan prekid vatre do Božića. Nadam se tome - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Ukrajina Oleški Foto: Efrem Lukatsky/AP, Office of the Ombudsman of Ukrai

Rusija i Ukrajina za sada nisu komentarisale njenu izjavu, a Melanija Tramp nije precizirala na kakvo se konkretno primirje odnosi.

Ona je prethodno ocenila da je postignuti dogovor o privremenom prekidu vatre u oblasti Oleški u Hersonskoj oblasti, radi sprovođenja humanitarne operacije, predstavljao veliki uspeh koji je spasao stotine civila od nasilja.

Prva dama SAD je 23. oktobra saopštila da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu vatre u području Oleški, koje se nalazi pod ruskom kontrolom, kako bi bila omogućena humanitarna operacija.

Režim prekida vatre stupio je na snagu 27. oktobra u 3.00 časa po lokalnom vremenu.

Ukrajinski zaštitnik građana Dmitro Lubinec je 1. novembra izjavio da su Rusija i Ukrajina poštovale preuzete obaveze tokom trajanja primirja, navodeći da je Melanija Tramp koordinisala humanitarnu aktivnost koju je on sprovodio u saradnji sa ruskom ombudsmankom Janom Lantratovom.