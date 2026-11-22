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Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social seriju fotografija sa susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom u kineskom gradu Šenženu na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

Na jednoj od fotografija prikazani su Tramp i Putin tokom rukovanja, uz opis "Moj prijatelj".

Na drugoj fotografiji kineski predsednik Si Đinping dočekuje Trampa na stepenicama aviona, a uz snimak stoji natpis "Prijatelji".

Susret lidera tri zemlje održan je u četvrtak 19. novembra u državnoj rezidenciji Ćilin Šanžuang u Šenženu i trajao je oko sat i po.

Reč je o prvom trilateralnom sastanku predsednika SAD, Rusije i Kine.