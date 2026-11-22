"PRIJATELJI" Tramp objavio fotografije sa Putinom i Si Đinpingom, uz emotivne komentare (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social seriju fotografija sa susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom u kineskom gradu Šenženu na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).
Na jednoj od fotografija prikazani su Tramp i Putin tokom rukovanja, uz opis "Moj prijatelj".
Na drugoj fotografiji kineski predsednik Si Đinping dočekuje Trampa na stepenicama aviona, a uz snimak stoji natpis "Prijatelji".
Susret lidera tri zemlje održan je u četvrtak 19. novembra u državnoj rezidenciji Ćilin Šanžuang u Šenženu i trajao je oko sat i po.
Reč je o prvom trilateralnom sastanku predsednika SAD, Rusije i Kine.
Nakon razgovora usvojena je zajednička deklaracija, u kojoj su se strane obavezale na dijalog o smanjenju nuklearnih rizika, stabilnosti energetskog snabdevanja i reformi Ujedinjenih nacija.