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Eksplozije i sumnjiva aktivnost dronova prijavljeni su 21. novembra u blizini pomorske baze ruske Baltičke flote u Baltiјsku, u Kalinjingradskoj oblasti, dok su se sirene za vazdušnu opasnost oglašavale u pojedinim delovima ruske eksklave.

Ovi izveštaji dolaze u trenutku pojačane zabrinutosti za bezbednost u baltičkom regionu, s obzirom na to da se ruska eksklava graniči sa članicama NATO Poljskom i Litvanijom. Nije jasno da li je pomorska baza bila meta napada niti da li je bilo kakva vojna infrastruktura oštećena.

Ukrajinski Telegram kanali za praćenje vojnih aktivnosti Exilenova+ i Lachentyt izvestili su o nekoliko eksplozija, zvucima za koje se sumnja da potiču od dronova, kao i o verovatnom dejstvu ruske protivvazdušne odbrane u okolini Baltiјska, lučkog grada na obali Baltičkog mora.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se i u Kalinjingradui drugim delovima regiona. Ukrajinski medij Grunt objavio je da su upozorenja usledila nakon ranijeg obaveštenja o sumnjivom vazdušnom objektu koji se približavao iz pravca Litvanije.

Guverner Kalinjingradske oblasti, Aleksej Besprozvanih potvrdio je da je aktiviran sistem za uzbunjivanje u Nemanskom okrugu, nakon što su vlasti uočile ono što je opisao kao sumnjivi vazdušni objekat koji se približavao iz pravca Litvanije.

Prema njegovim rečima, stručne službe su potom obavile proveru i utvrdile da ne postoji opasnost.

Ruski regionalni mediji naveli su da su se sirene ponovo oglasile kasnije tokom večeri, dok su kanali koji prate vojna dešavanja nastavili da izveštavaju o mogućoj aktivnosti dronova.

Ukrajinski kanal WarTranslated, pozivajući se na ruske izvore, preneo je tvrdnje da dronovi napadaju bazu Baltičke flote u Baltiјsku. Kanal je takođe preneo nepotvrđene navode da su dronovi možda lansirani sa nekog plovila.

Ukrajinski Telegram kanal Smolij objavio je da se na noćnom nebu iznad Kalinjingradske oblasti pojavio crvenkasti odsjaj, kao i gust dim. Lokacija i uzrok prijavljenog požara nisu nezavisno potvrđeni.

Baltiјsk je sedište jedne od glavnih baza ruske Baltičke flote, zbog čega ovaj lučki grad ima veliki strateški značaj za pomorske operacije Moskve u Baltičkom moru.

Ruske vlasti nisu potvrdile da je pomorska baza bila meta napada, da je vojna infrastruktura oštećena niti da ima povređenih ili poginulih.