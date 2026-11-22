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moguće da je još ljudi pod ruševinama

moguće da je još ljudi pod ruševinama

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Rusijaje tokom noći 22. novembra izvela novi napad dronovima na šire područje ukrajinske prestonice, pri čemu je oštećena stambena zgrada u Kijevskoj oblasti, a najmanje dve osobe su povređene, saopštili su zvaničnici.

Timur Tkačenko, načelnik Kijevske regionalne vojne administracije, izjavio je da je tokom napada pogođena petospratna stambena zgrada u Višgorodskom okrugu, severno od Kijeva.

U jednom od stanova izbio je požar, a vatra je zahvatila svih pet spratova. Tkačenko je naveo da su stambene jedinice na svim spratovima "uništene".

U napadu su povređene 22-godišnja devojka i jedno dete. Za sada nije poznat konačan obim materijalne štete. Oštećena je i jedna prodavnica u tom području.

Rusija je tokom proteklih nekoliko meseci intenzivirala napade dronovima i raketama na ukrajinsku prestonicu, uoči predstojećih zimskih meseci.

U poslednjem velikom ruskom napadu na Kijev, 20. novembra, pogođeni su objekat kritične infrastrukture i nekoliko mostova u gradu. Tom prilikom poginulo je najmanje devet osoba, dok je još 30 povređeno.