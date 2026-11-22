Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinska vojska navodno je tokom noći 22. novembra izvela napad na regionalno sedište ruske Nacionalne garde u ruskom gradu Krasnodaru, izvestili su Telegram kanali koji prate vojna dešavanja.

Lokalni stanovnici prijavili su da su čuli eksplozije i osetili miris dima u blizini zgrade Glavne uprave ruske Nacionalne garde (Rosgvardija) za Krasnodarski kraj.

Analitičari otvorenih obaveštajnih izvora (OSINT) sa kanala ASTRA zaključili su da je upravo zgrada regionalnog sedišta Rosgvardije najverovatnija meta napada.

Uoči prijavljenog napada, aerodrom u Krasnodaru privremeno je obustavio poletanja i sletanja zbog prisustva dronova u obližnjem vazdušnom prostoru.

"Kijev independent" navodi da za sada nije mogao nezavisno da potvrdi ove informacije, a ni ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navodnog napada. Obim eventualne štete nije poznat.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojne ciljeve duboko na teritoriji Rusije i na okupiranim područjima, u nastojanju da umanji sposobnost Moskve da nastavi rat.

Krasnodarski kraj, koji se nalazi na obali Azovskog mora, redovna je meta ukrajinskih napada zbog blizine Ukrajine, ali i značaja tog regiona kao važnog ruskog lučkog i logističkog područja.