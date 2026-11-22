Najmanje tri osobe su poginule, četiri su povređene u požaru u fabrici slatkiša u zapadnom delu Jave, u Indoneziji
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VATRA GUTA FABRIKU SLATKIŠA: Ima mrtvih i povređenih, traga se za desetinama nestalih radnika! Jeziva scena u Indoneziji (VIDEO)
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Najmanje tri osobe su poginule, četiri su povređene, a 36 radnika se vode kao nestali u požaru u fabrici slatkiša u zapadnom delu ostrva Java u Indoneziji.
Požar je izbio sinoć, a danas se nastavlja akcija potrage i spasavanja, preneo je Rojters.
Petnaest osoba je spaseno, od kojih su četiri prevezene u zdravstvene ustanove.
Uzrok požara za sada nije poznat.
(Kurir.rs/Tanjug)
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