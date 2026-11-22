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Hijenaje upala u dvorište porodične kuće u gradu Modin-Makabim-Reut u centralnom Izraelui ubila malog jorkširskog terijerateškog svega 2,5 kilograma, dok su vlasnici pokušavali da oteraju životinju.

Incident se dogodio u petak uveče i uznemirio je stanovnike grada, nakon što je prethodno prijavljeno da hijena luta njegovim ulicama. Pas Čarli stradao je na oči svojih vlasnika. Porodica je kasnije na društvenim mrežama opisala stravičan događaj.

- Zaista se dogodilo, pred našim očima, u petak uveče. Još uvek nam je teško. Naš Čarli je bio divan, umiljat patuljasti jorkširski terijer. Hijena je ušla na naš posed, a Čarli se nalazio na drugom kraju dvorišta. Zgrabila ga je i proždrala. Bila je ogromna i nije se plašila ni nas ni naše vike - navela je porodica.

Vlasnici su pokušali da oteraju životinju, ali je ona pobegla kroz otvor u ogradi, noseći psa.

Gradske vlasti potvrdile su incident u subotu uveče i saopštile da je napad usledio nakon još jednog susreta sa hijenom prethodne večeri, kada se jedna žena uplašila životinje, pala i zadobila povrede.

Opština je navela da je više puta kontaktirala izraelsku Upravu za prirodu i parkove i zahtevala da se reaguje zbog prisustva hijene u naseljenim delovima grada.

Gradonačelnik Haim Bibas razgovarao je sa regionalnim direktorom ove institucije i zatražio hitnu intervenciju.

Predstavnici Uprave za prirodu i parkove najavili su da će početkom nedelje doći u grad, uhvatiti hijenu i premestiti je na drugu lokaciju.

Vlasti su naglasile da su hijene zaštićene divlje životinje i da je njihovo povređivanje zabranjeno. Njihovo hvatanje smeju da obavljaju isključivo ovlašćena lica.

Stanovnicima je savetovano da se ne približavaju hijeni, da ne pokušavaju da je fotografišu, hrane ili oteraju. Vlasnici kućnih ljubimaca upozoreni su da ne ostavljaju životinje bez nadzora u dvorištima i da pse drže na povocu tokom šetnje.