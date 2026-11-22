NAPADNUTE DVE AMERIČKE VOJNE BAZE! Pogođeni radari raketnog sistema Patriot u arapskoj državi, objekti u plamenu, objavljeni snimci posle udara (FOTO/VIDEO)
- Bahrein navodi da je napad izazvao požar na civilnom industrijskom objektu, dok su njegove snage presrele više dolazećih vazdušnih napada
- Iranska garda poručuje da je vazdušni prostor Irana crvena linija i da će svaki upad biti dočekan oštrim odgovorom
Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su njene raketne i bespilotne jedinice gađale dva radara američke vojske, koji pripadaju sistemima protivvazdušne odbrane Patriot, u dve vojne baze u Bahreinu.
U saopštenju objavljenom u subotu uveče, IRGC je navela da su dva radara, raspoređena u američkim vojnim bazama u Rifi i Avaliju u Bahreinu, pogođena tokom operacije.
Prema navodima Službe za odnose sa javnošću IRGC-a, američke vojne operacije, koje su od ranih jutarnjih sati u subotu imale za cilj pratnju i pružanje vazdušne zaštite američkim snagama u regionu, ne samo da nisu ostvarile željene ciljeve već su dovele i do velikih gubitaka u opremi i plovilima koja su štitile, kako na moru tako i u vazduhu.
U saopštenju se navodi da su, nakon ovih događaja i povrede iranskog vazdušnog prostora od strane dve američke izviđačko-borbene bespilotne letelice MQ-1 i MQ-9, Vazdušno-kosmičke snage IRGC-a pokrenule operaciju čija su meta bili američki vojni položaji u pomenutim bazama.
Iranska revolucionarna garda upozorila je da vazdušni prostor Islamske Republike Iran predstavlja crvenu liniju za oružane snage te zemlje.
Istaknuto je da nikakvo narušavanje iranskog vazdušnog prostora od strane bilo koje države ili agresorske sile neće ostati bez odgovora i da će uslediti oštar i odlučan odgovor iranskih boraca.