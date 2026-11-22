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Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su njene raketne i bespilotne jedinice gađale dva radara američke vojske, koji pripadaju sistemima protivvazdušne odbrane Patriot, u dve vojne baze u Bahreinu.

1/5 Vidi galeriju Napadnute američke vojne baze u Bahreinu Foto: Printskrin X

U saopštenju objavljenom u subotu uveče, IRGC je navela da su dva radara, raspoređena u američkim vojnim bazama u Rifi i Avaliju u Bahreinu, pogođena tokom operacije.

Prema navodima Službe za odnose sa javnošću IRGC-a, američke vojne operacije, koje su od ranih jutarnjih sati u subotu imale za cilj pratnju i pružanje vazdušne zaštite američkim snagama u regionu, ne samo da nisu ostvarile željene ciljeve već su dovele i do velikih gubitaka u opremi i plovilima koja su štitile, kako na moru tako i u vazduhu.

U saopštenju se navodi da su, nakon ovih događaja i povrede iranskog vazdušnog prostora od strane dve američke izviđačko-borbene bespilotne letelice MQ-1 i MQ-9, Vazdušno-kosmičke snage IRGC-a pokrenule operaciju čija su meta bili američki vojni položaji u pomenutim bazama.

Iranska revolucionarna garda upozorila je da vazdušni prostor Islamske Republike Iran predstavlja crvenu liniju za oružane snage te zemlje.