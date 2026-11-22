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Da bi izbegle provociranje Rusije, nemačke oružane snage (Bundesver) su navodno u poslednji čas promenile planirano raspoređivanje svojih vojnika za vežbu velikih razmera "Veliki orao 26" u Litvaniji, prenose danas nemački mediji.

Prema izveštaju medija, nakon što je prvobitno trebalo da snage 10. oklopne divizije budu transportovane konvojem preko Poljskedo Litvanije, tenkovi i druga vozila su umesto toga do baltičke zemlje dopremljeni železnicom, objavio je "Bild am zontag", pozivajući se na vojne izvore.

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Promena je navodno izazvana zabrinutošću da bi javno vidljivi nemački tenkovski konvoji na putu ka istočnom krilu NATO-a nepotrebno provocirali Rusiju, a odluka je doneta nakon internih konsultacija u NATO-u.

- NATO vežba za scenario iz stvarnog sveta intenzivnije nego što je to činio u duže vreme. Tokom svih manevara, stalno se preispituje da li procedure treba prilagoditi kako bi se pronašao pravi nivo odvraćanja i izbegle nepotrebne provokacije - rekao je vojni predstavnik NATO-a za Bild am Zontag.

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Kao odgovor na upit lista "Bild am Zontag" u vezi sa prelaskom sa drumskog na železnički transport, nemačko savezno ministarstvo odbrane izjavilo je da "potencijalna promena načina transporta nije neuobičajena i mora se praktikovati jer mora biti moguća i u vanrednim situacijama".

Trenutna vežba "Veliki orao 26" u Litvaniji fokusira se, između ostalog, na brzo raspoređivanje snaga Bundesvera na istočni bok NATO-a.