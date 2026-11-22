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Ruska raketna korveta gotovo sigurno je uništena u velikoj eksploziji koja je tokom noći odjeknula u luci Bengazi na istoku Libije, objavio je specijalizovani vojno-pomorski portal Naval News. Portal navodi da raspolaže satelitskim snimcima i drugim dokazima koji prikazuju ruski ratni brod u plamenu.

Prema preliminarnoj identifikaciji, reč je o korveti Merkurij, koja pripada klasi Steregušči ruske ratne mornarice. Naval News procenjuje da je brod gotovo sigurno uništen, ali zasad nije jasno da li je potonuo uz pristanište ili potpuno izgoreo. Ruske vlasti nisu potvrdile gubitak broda, a uzrok eksplozije još nije utvrđen.

Naval News: Brod je bio u luci nekoliko dana

Vojno-pomorski analitičar H. I. Saton, autor izveštaja Naval Newsa, navodi da je korveta Merkurij bila u Bengaziju nekoliko dana pre eksplozije. Brod je tamo stigao prateći konvoj ruskih plovila povezanih sa prevozom vojne opreme.

Prema njegovim informacijama, korveta formalno pripada ruskoj Crnomorskoj floti, ali zbog rata u Crnom moru deluje iz baza Severne flote na Arktiku. Rusija takve brodove koristi i za pratnju transportnih plovila koja prevoze vojnu opremu prema Africi.

Naval News navodi da je dobio više satelitskih snimaka i dodatne dokaze koji potvrđuju da je Merkurij zahvatio požar. Međutim, razmere oštećenja još nisu nezavisno potvrđene, a nije poznato ni šta se dogodilo sa posadom.

Libijske vlasti potvrdile eksploziju municije

Snažne eksplozije odjeknule su tokom noći na području pomorske baze u Bengaziju, nakon čega je izbio veliki požar. Lokalne vlasti potvrdile su eksploziju municije, ali nisu saopštile da je stradao ruski ratni brod.

Služba civilne zaštite u Bengaziju saopštila je da je eksplozija pogodila skladište municije unutar pomorske baze. Vatrogasne i spasilačke ekipe stigle su na mesto događaja kako bi sprečile širenje požara.

Prema informacijama lokalnih vlasti, vatrogasci su požar stavili pod kontrolu. Građane su pozvali da se ne približavaju vojnoj bazi, a uzrok eksplozije trebalo bi da utvrdi tehnička istraga.

Zasad nema zvaničnih podataka o mogućim žrtvama ni ukupnim razmerama štete. Vojna komanda snaga koje kontrolišu istočnu Libiju nije objavila detaljno objašnjenje događaja.

O kakvom je ruskom brodu reč?

Merkurij je ruska raketna korveta projekta 20380, odnosno klase Steregušči. Reč je o ratnom brodu namenjenom za dejstva protiv drugih brodova, podmornica i ciljeva u vazduhu.

Korveta je u sastav ruske ratne mornarice ušla 2023. godine. Dugačka je oko 105 metara, a njena posada broji približno 90 članova.

Iako je znatno manja od fregata i razarača, reč je o savremenom ratnom brodu opremljenom raketnim sistemima i drugim naoružanjem. Njegov eventualni gubitak bio bi značajan za rusku mornaricu, naročito zbog uloge koju takva plovila imaju u obezbeđivanju pomorskih transporta.

Svedoci pominju dronove i protivvazdušnu odbranu

Italijanska novinska agencija Agenzia Nova ranije je objavila da se pojavljuju informacije o mogućem napadu na ruski vojni brod ili njegov teret.

Stanovnici Bengazija prijavljivali su više snažnih eksplozija, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci velikog požara i tvrdnje o letelicama iznad luke, kao i dejstvovanju protivvazdušne odbrane.

Jedan izvor italijanske agencije tvrdi da je nakon eksplozija zabeležena intenzivna protivvazdušna paljba. On sumnja da je reč o napadu dronom na ruski brod ili njegov teret, ali za to nije pružio dokaze.

Libijske vlasti nisu potvrdile da je eksploziju izazvao napad iz vazduha. Nije poznato ni da li su u trenutku incidenta iznad luke zaista leteli dronovi.

Rusija ima važnu vojnu ulogu u istočnoj Libiji

Bengazi se nalazi pod kontrolom snaga generala Halife Haftara, koji održava bliske veze sa Rusijom. Moskva godinama razvija vojnu saradnju sa njegovim snagama i koristi istočnu Libiju za širenje uticaja u Africi.

Ruski vojni transporti kroz Sredozemlje važni su za snabdevanje ruskih operacija na afričkom kontinentu. Preko libijskih luka Rusija održava logističke veze sa delom svojih vojnih aktivnosti u Africi.

Zbog toga bi eventualno uništenje korvete Merkurij bilo značajno i izvan samog pomorskog incidenta. Brodovi koji prate ruske vojne transporte imaju važnu ulogu u zaštiti takvih konvoja.

Agenzia Nova izvestila je i da je ruski transportni avion Il-76, povezan sa Ministarstvom za vanredne situacije, u nedelju ujutru sleteo u Bengazi. Nije potvrđeno da je njegov dolazak povezan sa eksplozijama.

Nema potvrde o ukrajinskoj odgovornosti

Italijanska agencija navodi da jedan njen izvor iz Bengazija sumnja na ukrajinski napad dronom. Međutim, nije ponudio dokaze koji bi potvrdili tu tvrdnju.

Ukrajina je tokom rata protiv Rusije razvila sposobnost izvođenja napada dronovima na velike udaljenosti, uključujući napade na ruske ratne brodove. Ipak, zasad nema dokaza da su ukrajinske snage odgovorne za eksplozije u Bengaziju.

Agenzia Nova navodi da lokalni izvori pominju i druge moguće uzroke, uključujući nesreću sa municijom. Pojavile su se i nepotvrđene spekulacije o mogućoj umešanosti drugih država.