Maskirani agenti američke imigracione službe ICE privode osobu na aerodromu u Sijetlu, dok putnici sa koferima posmatraju incident.

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Putovanje povodom Dana zahvalnosti pretvorilo se u haotičnu scenu na aerodromu u Sijetlu, kada su maskirani agenti američke Službe za imigraciju i carine (ICE) priveli putnike na prepunom prolazu za ukrcavanje u avion, što je izazvalo kašnjenje leta za Los Anđeles i oštre reakcije zvaničnika savezne države Vašington.

Na dramatičnom snimku vidi se kako agenti obaraju najmanje jednu ženu na pod na Međunarodnom aerodromu Sijetl-Takoma, dok šokirani putnici posmatraju šta se događa. Čuje se kako žena viče da ima radnu dozvolu, dok agenti pokušavaju da je savladaju.

Zbog hapšenja je odložen let 1306 kompanije Alaska Airlines, koji je u subotu trebalo da poleti za Los Anđeles u 8.10 časova.

Agenti ICE upali bez prethodnog obaveštenja

"Svesni smo koliko je ovaj incident bio uznemirujući za pogođene zaposlene i putnike", saopštila je kompanija Alaska Airlines za agenciju Associated Press, nakon što je potvrdila da je ICE sproveo akciju bez prethodnog obaveštenja avio-kompanije.

Uprava luke Sijetl, koja upravlja aerodromom, takođe je ocenila da su hapšenja bila uznemirujuća za privedenu porodicu i ostale putnike, navodeći da će lokalni zvaničnici "stupiti u kontakt sa saveznim vlastima kako bi saznali više o tome šta se dogodilo".

ICE je saopštio da je operacija bila usmerena protiv Rikarda Laronda Mendose, meksičkog državljanina koji se tereti da je ostao u Sjedinjenim Američkim Državama nakon isteka vize.

Prema navodima agencije, druga putnica, identifikovana kao Sofija Ernandes Mehija, navodno je "bacila vrelu kafu na agente".

ICE tvrdi da je i Ernandes Mehija nezakonito boravila u zemlji nakon isteka vize i da bi mogla da se suoči sa optužbama za napad na saveznog službenika.

Na snimku se vide agenti u jaknama bez službenih oznaka i pantalonama kaki boje kako se bore sa osobom na podu, dok putnici stoje svega nekoliko koraka dalje, držeći svoje kofere.

Guverner Vašingtona traži ukidanje ICE

Kompanija Alaska Airlines saopštila je da sarađuje sa Upravom luke Sijetl kako bi utvrdila da li su tokom operacije poštovane odgovarajuće procedure, kao i da je svoju zabrinutost "direktno prenela nadležnim organima".

Međutim, guverner savezne države Vašington Bob Ferguson bio je znatno oštriji u svojoj reakciji.