Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nemačka vojska započela je danas prve taktičke testove dronova samoubica tokom vojnih vežbi u Litvaniji, gde Berlin planira da do kraja 2027. godine trajno rasporedi oklopnu brigadu sa oko 5.000 vojnika.

Testiranje predstavlja značajan korak za Nemačku, koja je tek 2025. godine donela odluku o nabavci lutajuće municije, odnosno dronova koji mogu da kruže iznad određenog područja pre nego što se obruše na cilj i eksplodiraju, prenosi Rojters.

Na poligonu Rudninkai, u blizini granice sa Belorusijom, načelnik nemačke kopnene vojske Kristijan Frojding posmatrao je testiranje dronova kompanija Helsing i Stark, opremljenih inertnim bojevim glavama, koji su se obrušavali na tenkove.

Testovi su održani u okviru vežbe "Štit slobode", najvećih nemačkih vojnih manevara do sada u Litvaniji.

1/7 Vidi galeriju Nemačka vojska napušta Grenland Foto: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Profimedia

Nekoliko dana ranije, nemački vojnici na istom poligonu prvi put su testirali softver za navođenje kompanije Helsing, nazvan "Clarity", koji koristi veštačku inteligenciju za analizu velike količine podataka prikupljenih putem satelita, dronova i drugih senzora, kao i za predlaganje daljih postupaka.

General-potpukovnik Frojding ocenio je da su oba sistema neophodna za savremeno ratovanje.

Nemačka raspoređuje 5.000 vojnika u Litvaniji

Nemačka je nakon ruskog napada na Ukrajinu značajno povećala izdvajanja za odbranu, a formiranje oklopne brigade 45 u Litvaniji predstavlja prvi slučaj trajnog raspoređivanja jedne nemačke borbene brigade u inostranstvu.

Kada bude u potpunosti operativna, do kraja 2027. godine, brigada će imati oko 5.000 vojnika i 2.000 vojnih vozila, uključujući više desetina tenkova.

U Litvaniji se već nalazi oko 1.800 pripadnika te jedinice.

Zvaničnici NATO-a godinama upozoravaju na rastuću pretnju od Rusije i mogućnost da Moskva već 2029. godine pokrene napad većih razmera na teritoriju neke od članica Alijanse.

Rusija odbacuje takve optužbe i tvrdi da NATO podstiče tenzije širenjem na susedne teritorije.