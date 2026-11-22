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Predstavnici 32 države članice NATO-a sutra će razgovarati o najnovijim ruskim povredama vazdušnog prostora iznad Poljske, izjavio je jedan zvaničnik Alijanse.

Međutim, kako je danas pojasnio, nije sazvana posebna sednica, već će se razgovori o incidentima u poljskom vazdušnom prostoru odvijati u okviru redovnih konsultacija.

Poljska vlada saopštila je da su u petak, tokom ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu, tri ruska leteća objekta ušla u poljski vazdušni prostor i pala na jugoistoku zemlje.

Prema prvim rezultatima istrage, najmanje jedan od njih bio je krstareća raketa tipa H-101, dok je drugi najverovatnije bio bespilotna letelica.

Poljski premijer Donald Tusk optužio je Moskvu za namernu provokaciju, a incident se dogodio u trenutku kada je u Poljskoj održavana prva vežba grupe ukrajinskih saveznika, poznate kao Koalicija voljnih.

U vežbi je učestvovalo oko 2.800 vojnika iz 11 zemalja.

NATO razmatra bezbednosne pretnje

Cilj vežbe je da se ispita na koji način može da se obezbedi trajan mir nakon završetka rata u Ukrajini.

Predviđeno je da vežba, koju predvode Velika Britanija i Francuska, traje do nedelje.