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Poverenica nemačke savezne vlade za borbu protiv antisemitizma Katarina fon Šnurbejn upozorila je danas na opasnost od ulaska desničarske Alternative za Nemačku (AfD) u vladu, ocenjujući da bi politika te stranke mogla ozbiljno da ugrozi kulturu sećanja na Holokaust i temelje demokratije.

"Ono što ideologiju AfD-a čini posebno opasnom jeste njen napad na kulturu sećanja. Onaj ko ne želi da prizna šta je Holokaust značio za Nemačku i čovečanstvo, podriva same temelje naše demokratije", izjavila je Fon Šnurbejn.

Ona je upozorila da bi politika AfD-a prema obeležavanju sećanja na Holokaust mogla da ima konkretne i ozbiljne posledice ukoliko ta stranka dođe na vlast, prenosi Špigel.

1/27 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Michael Kappeler/DPA

Strah za memorijalne centre i jevrejske zajednice

Prema njenim rečima, među ugroženim oblastima mogla bi da bude podrška postojećim memorijalnim centrima u nekadašnjim nacističkim koncentracionim logorima, kao i nezavisnost obrazovnih institucija u oblikovanju programa i aktivnosti posvećenih kulturi sećanja.

Fon Šnurbejn je navela da u brojnim jevrejskim zajednicama oseća zabrinutost zbog toga koliko bi podrška i zaštita tih zajednica mogle da oslabe ukoliko AfD uđe u vladu, uprkos tome što se ta stranka predstavlja kao prijatelj Jevreja.

Pre dolaska na novu funkciju, Fon Šnurbejn je 11 godina bila koordinatorka Evropske komisije za borbu protiv antisemitizma.