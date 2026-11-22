HOLOKAUST U CENTRU UPOZORENJA ZBOG AFD-a! Nemačka poverenica strahuje od dolaska desnice na vlast
Poverenica nemačke savezne vlade za borbu protiv antisemitizma Katarina fon Šnurbejn upozorila je danas na opasnost od ulaska desničarske Alternative za Nemačku (AfD) u vladu, ocenjujući da bi politika te stranke mogla ozbiljno da ugrozi kulturu sećanja na Holokaust i temelje demokratije.
"Ono što ideologiju AfD-a čini posebno opasnom jeste njen napad na kulturu sećanja. Onaj ko ne želi da prizna šta je Holokaust značio za Nemačku i čovečanstvo, podriva same temelje naše demokratije", izjavila je Fon Šnurbejn.
Ona je upozorila da bi politika AfD-a prema obeležavanju sećanja na Holokaust mogla da ima konkretne i ozbiljne posledice ukoliko ta stranka dođe na vlast, prenosi Špigel.
Strah za memorijalne centre i jevrejske zajednice
Prema njenim rečima, među ugroženim oblastima mogla bi da bude podrška postojećim memorijalnim centrima u nekadašnjim nacističkim koncentracionim logorima, kao i nezavisnost obrazovnih institucija u oblikovanju programa i aktivnosti posvećenih kulturi sećanja.
Fon Šnurbejn je navela da u brojnim jevrejskim zajednicama oseća zabrinutost zbog toga koliko bi podrška i zaštita tih zajednica mogle da oslabe ukoliko AfD uđe u vladu, uprkos tome što se ta stranka predstavlja kao prijatelj Jevreja.
Pre dolaska na novu funkciju, Fon Šnurbejn je 11 godina bila koordinatorka Evropske komisije za borbu protiv antisemitizma.
(Kurir.rs/Tanjug)