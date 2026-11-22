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Na aerodromu u Frankfurtu danas je pokrenuta velika akcija spasavanja nakon što je više putnika u dva aviona koji su doputovali iz Dominikanske Republike prijavilo zdravstvene tegobe, a postoji sumnja da je reč o infekciji norovirusom.

Dva aviona kompanije Kondor, koja su poletela iz mesta La Romana, sletela su u Frankfurt u jutarnjim časovima, nakon čega su medicinske ekipe pregledale putnike, prenosi RTL.

Zbog većeg broja prijavljenih slučajeva, oko 9.19 časova aktiviran je alarm za masovni prijem povređenih i obolelih, poznat kao MANV 25, a na aerodrom su upućene dodatne ekipe hitne pomoći i vatrogasne službe.

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Kompanija Kondor potvrdila je da su se putnici tokom leta žalili na zdravstvene tegobe i da je aerodrom u Frankfurtu, u skladu sa standardnim procedurama, unapred obavešten o situaciji.

Kako je saopštila kompanija Fraport, medicinsko osoblje pregledalo je putnike neposredno po sletanju aviona.

Prema dosadašnjim informacijama, po jedna osoba iz svakog aviona prevezena je u bolnicu, dok ostali putnici nakon pregleda nisu zahtevali bolničko lečenje i nastavili su putovanje.

Nemački mediji navode da se kao mogući uzrok zdravstvenih tegoba ispituje norovirus, koji je veoma zarazan i može da izazove iznenadnu mučninu, povraćanje i dijareju.

Za sada nije potvrđeno gde su se putnici zarazili, ali se ispituje mogućnost da su oboleli prethodno boravili na istom kruzeru, što bi moglo da objasni pojavu simptoma kod putnika iz dva različita aviona.