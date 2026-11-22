Slušaj vest

Ekstremni vremenski uslovi pogodili su delove Japana, a obilne padavine ne prestaju od četvrtka u prefekturi Nigata u centralnom delu zemlje.

Za pojedina područja izdato je hitno upozorenje četvrtog stepena na klizišta, prenosi Džapan tudej.

Sneg je napadao uglavnom u planinskim predelima na severu i istoku.

Meteorološka agencija pozvala je stanovnike prefekture Niigata na maksimalan oprez zbog mogućih klizišta i odrona zemlje. Takođe, nadležni apeluju na stanovnike u snežnim područjima na severu i istoku Japana da obrate pažnju na moguće poremećaje u saobraćaju i pojavu lavina. Savetuje se oprez i zbog opasnosti od udara groma, snažnih naleta vetra i grada.

U prefekturama Ivate i Jamagata napadalo je više od 50 centimetara snega.

Očekuje se da će hladan front koji se kreće sa zapada prouzrokovati izuzetnu atmosfersku nestabilnost. Sve do večeras, i u oblastima duž obale Japanskog mora prognoziraju se povremene padavine – kiša i sneg.

Očekuje se pad temperature u velikom delu Japana.

Temperatura ispod nule prognozira se ne samo u severnom Japanu, već i u unutrašnjosti i planinskim predelima na istoku i zapadu zemlje.

Vozačima se savetuje da na zaleđenim putevima koriste zimske gume i da obrate posebnu pažnju na uslove na putu.

Jedna 71-godišnja žena preminula je tokom vikenda u gradu Kacujama, u prefekturi Fukuji, nakon što ju je udarila mašina za čišćenje snega koja se kretala u rikverc.

Kako prenosi NHK Japan, pozivajući se na policiju, nesreća se dogodila u subotu oko 10 časova pre podne dok je žena prelazila državni put. Ona je zadobila tešku povredu glave i prebačena je u bolnicu u besvesnom stanju. Oko 90 minuta kasnije konstatovana je njena smrt.

U tom trenutku na putevima je bilo oko 10 centimetara snega, a u toku su bili radovi na njegovom uklanjanju.

Policija istražuje uzrok nesreće, a u okviru istrage saslušan je i 45-godišnji vozač mašine za čišćenje snega.