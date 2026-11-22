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Ruski lekar (29) optužen je za ubistvo 73-godišnje pacijentkinje koju je prethodno greškom proglasio mrtvom. Ženu su prevezli u mrtvačnicu, gde je zaposleni dva sata kasnije primetio da pokazuje znake života.

Istražitelji tvrde da joj je lekar potom namerno ubrizgao lek od kojeg je preminula kako bi prikrio svoju grešku, piše Le Parisien.

Slučaj se dogodio još u decembru prošle godine u gradu Severodvinsku, u ruskoj Arhangelskoj oblasti, ali su detalji istrage postali poznati tek poslednjih dana. Lekar je uhapšen i nalazi se u pritvoru. On odbacuje optužbe i tvrdi da je postupao u skladu sa medicinskim pravilima.

Prema pisanju Le Parisiena, 73-godišnja Galina primljena je 17. decembra 2025. godine u bolnicu u Severodvinsku zbog akutne tromboze, odnosno stvaranja krvnog ugruška koji može da začepi krvni sud.

Tokom lečenja srce joj je prestalo da kuca. Lekar je pokušavao da je reanimira gotovo pola sata. Nakon što pokušaji nisu uspeli, proglasio ju je mrtvom.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Sumnja se da je namerno usmrtio pacijentkinju

Telo žene potom je prevezeno u bolničku mrtvačnicu. Međutim, prema dosadašnjim nalazima istrage, njeno srce je ponovo počelo da radi, a lekar to nije primetio.

Oko dva sata kasnije jedan od zaposlenih u mrtvačnici uočio je znake života kod 73-godišnjakinje i odmah obavestio bolničko osoblje.

Lekaru koji ju je proglasio mrtvom naloženo je da ode u mrtvačnicu i pruži joj hitnu pomoć.

Umesto da pokuša da spase pacijentkinju, lekar joj je, prema tvrdnjama ruskih istražitelja, ubrizgao lek nakon kojeg je preminula. Ruski list Kommersant navodi da je reč o leku koji se koristi za uvođenje i održavanje anestezije. Propofol može da izazove ozbiljne probleme sa disanjem, naročito ako se primenjuje bez odgovarajućeg nadzora.

Istražitelji sumnjaju da je lekar namerno usmrtio pacijentkinju kako bi prikrio činjenicu da ju je prethodno greškom proglasio mrtvom. Protiv 29-godišnjaka podignuta je optužnica za ubistvo osobe za koju je znao da se nalazi u bespomoćnom stanju. Međutim, njegova krivica još nije utvrđena, a odbrana osporava tvrdnje istražitelja.

Advokat odbacuje optužbe

Lekarov advokat Mansur Bekarov tvrdi da njegov klijent nije imao nameru da naudi pacijentkinji i da je sve medicinske postupke sprovodio u skladu sa pravilima struke. Prema njegovim rečima, ne postoje objektivni dokazi da je smrt žene direktno povezana sa lekom koji joj je lekar dao.

Odbrana takođe upozorava da se ne može govoriti o namernom ubistvu dok se ne utvrde sve okolnosti i uzrok smrti. Advokat smatra da deo informacija koje su objavili mediji ne odgovara stvarnim okolnostima slučaja. Ističe da je pacijentkinja bila u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i da tek treba utvrditi šta je tačno dovelo do njene smrti.

Iako se slučaj dogodio u decembru 2025. godine, lekar je pritvoren tek u novembru ove godine. Ruska državna novinska agencija TASS objavila je, pozivajući se na izvore iz bezbednosnih službi, da je istraga toliko dugo trajala zbog složenih medicinskih veštačenja.

Prema tim informacijama, istražitelji su gotovo deset meseci prikupljali i analizirali nalaze potrebne za utvrđivanje okolnosti smrti pacijentkinje. U istragu je uključeno regionalno tužilaštvo, dok je Ministarstvo zdravlja Arhangelske oblasti najavilo punu saradnju sa istražiteljima kako bi se utvrdilo šta se dogodilo i da li postoji krivična odgovornost.