Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Danska je pozvala države članice Evropske unije da pooštre ograničenja ulaska za ruske državljane, predlažući obustavu izdavanja turističkih viza i prestanak priznavanja ruskih nebiometrijskih pasoša širom šengenskog prostora.

Kako je 21. novembra preneo Rojters, predlozi su izneti u diplomatskoj poruci dostavljenoj vladama zemalja EU, a dvojica evropskih diplomata potvrdila su njen sadržaj.

Kopenhagen traži koordinisan evropski odgovor umesto pojedinačnih nacionalnih ograničenja, uz obrazloženje da postojeće mere treba zameniti jedinstvenim pristupom na nivou čitave Unije.

Foto: Berit Kessler/Shutterstock

Očekuje se da će danska vlada zvanično predstaviti svoje predloge na sastanku ambasadora EU u Briselu 23. novembra, preneo je Rojters.

Navodni ruski plan za ubistvo ukrajinskog repera

Inicijativa je usledila nakon otkrivanja navodne zavere povezane s ruskim obaveštajnim službama, čiji je cilj bio ubistvo ukrajinskog repera Kijevstonera (Kyivstoner), čije je pravo ime Albert Vasiljev, uoči koncerta zakazanog za 25. septembar u blizini Kopenhagena.

Danske vlasti uhapsile su dvojicu osumnjičenih u vezi s navodnim pokušajem atentata. Istražitelji veruju da su planirano ubistvo možda naručile ruske obaveštajne službe.

Foto: Shutterstock, Ilustracija, EPA Sergei Ilnitsky

Nakon hapšenja, Danska je najavila proterivanje ruskog vojnog atašea. Kopenhagen je nagovestio da ne namerava da potpuno prekine diplomatske odnose s Moskvom, opisujući proterivanje kao diplomatski signal.

Kijevstoner, ukrajinski reper i zabavljač koji je stekao popularnost kao jedan od osnivača muzičke grupe Gribi (Griby), ranije je bio optužen od strane ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) za umešanost u navodni plan napada dronovima na strateški objekat u Moskovskoj oblasti.

Ruske vlasti tvrdile su da su dronovi krijumčareni kroz nekoliko evropskih zemalja i optužile muzičara za saradnju s ukrajinskim obaveštajnim službama.