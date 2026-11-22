EU ČLANICA TRAŽI ZABRANU ULASKA RUSIMA U EU! Kopenhagen sprema radikalan potez, a iza svega stoji navodna zavera za ubistvo
- Danska traži da EU pooštri ulazak za ruske državljane, uz obustavu turističkih viza i nepriznavanje ruskih nebiometrijskih pasoša u šengenu.
- Kopenhagen želi jedinstven evropski odgovor, a predloge će zvanično predstaviti ambasadorima EU u Briselu 23. novembra.
- Inicijativa je usledila posle navodne zavere za ubistvo ukrajinskog repera Kijevstonera, zbog koje su u Danskoj uhapšene dve osobe.
Danska je pozvala države članice Evropske unije da pooštre ograničenja ulaska za ruske državljane, predlažući obustavu izdavanja turističkih viza i prestanak priznavanja ruskih nebiometrijskih pasoša širom šengenskog prostora.
Kako je 21. novembra preneo Rojters, predlozi su izneti u diplomatskoj poruci dostavljenoj vladama zemalja EU, a dvojica evropskih diplomata potvrdila su njen sadržaj.
Kopenhagen traži koordinisan evropski odgovor umesto pojedinačnih nacionalnih ograničenja, uz obrazloženje da postojeće mere treba zameniti jedinstvenim pristupom na nivou čitave Unije.
Očekuje se da će danska vlada zvanično predstaviti svoje predloge na sastanku ambasadora EU u Briselu 23. novembra, preneo je Rojters.
Navodni ruski plan za ubistvo ukrajinskog repera
Inicijativa je usledila nakon otkrivanja navodne zavere povezane s ruskim obaveštajnim službama, čiji je cilj bio ubistvo ukrajinskog repera Kijevstonera (Kyivstoner), čije je pravo ime Albert Vasiljev, uoči koncerta zakazanog za 25. septembar u blizini Kopenhagena.
Danske vlasti uhapsile su dvojicu osumnjičenih u vezi s navodnim pokušajem atentata. Istražitelji veruju da su planirano ubistvo možda naručile ruske obaveštajne službe.
Nakon hapšenja, Danska je najavila proterivanje ruskog vojnog atašea. Kopenhagen je nagovestio da ne namerava da potpuno prekine diplomatske odnose s Moskvom, opisujući proterivanje kao diplomatski signal.
Kijevstoner, ukrajinski reper i zabavljač koji je stekao popularnost kao jedan od osnivača muzičke grupe Gribi (Griby), ranije je bio optužen od strane ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) za umešanost u navodni plan napada dronovima na strateški objekat u Moskovskoj oblasti.
Ruske vlasti tvrdile su da su dronovi krijumčareni kroz nekoliko evropskih zemalja i optužile muzičara za saradnju s ukrajinskim obaveštajnim službama.
Vasiljev je negirao te optužbe.
(Kurir.rs/CNN)