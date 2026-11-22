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U poslednjih 24 sata, ukrajinske snage su napale ruske ratne brodove i vojne teretne brodove od Finskog zaliva u severnoj Evropi do libijske obale u Mediteranu, čineći rat između Rusije i Ukrajine praktično globalnim.

Dok je Kijev tokom dana zvanično ćutao o dramatičnim eksplozijama u istočnolibijskoj luci Bengazi, večeras je stigla prva konkretna potvrda iz dobro obaveštenih američkih krugova.

Barak Ravid, novinar američkog portala Aksios - medija poznatog po svojoj bliskosti i jakim izvorima u Beloj kući - objavio je na mreži X, pozivajući se na izvor upoznat sa operacijom, da je napad dugog dometa na ruski ratni brod u Libiji izvršila ukrajinska bezbednosna služba SBU.

Nekoliko sati pre te potvrde, Vantor - američka kompanija za satelitsko snimanje i prostornu obaveštajnu analitiku, ranije Maksar Intelidžens - objavila je snimke visoke rezolucije iz luke Bengazi.

Na snimku se jasno vidi ruska raketna korveta Merkur, duga 105 metara, usidrena za betonski mol, pocrnela od vatre, dok su ostaci rasuti duž obale, a krma i centralni deo broda su teško oštećeni i delimično potopljeni.

Ranije danas, satelitski snimci niže rezolucije sa Planet Labsa, koje je objavio Radio Slobodna Evropa, nisu ostavili nikakvu sumnju u to šta se dogodilo. Snimci prikazuju korvetu obavijenu jarko narandžastim plamenom dok se ogroman stub gustog tamnog dima uzdiže iznad celog lučkog područja.

Potopljeni brod vredan 200 miliona dolara

Merkuri, moderna korveta klase Steregušči sa posadom od oko 90 članova, koja je ušla u rusku mornaricu u maju 2023. godine, vredi oko 200 miliona dolara, prema podacima iz ugovora brodogradilišta Severnaja Verf u Sankt Peterburgu.

Iako je izgrađen za Crnomorsku flotu, zbog turskog zatvaranja Bosfora za ratne brodove, nikada nije ušao u Crno more već je delovao iz baza na Arktiku, a u Bengazi je stigao prateći ruski vojni konvoj - samo nekoliko meseci nakon što je njegov sestrinski brod Bojkij teško oštećen ukrajinskim napadom drona u Kronštatu u junu.

Novi video snimak udaranja u još jedan ruski brod

Manje od 24 sata nakon uništenja moćne ruske korvete Merkur, večeras je kod obale Bengazija izvršen novi napad na ruske brodove, a ubrzo se društvenim mrežama proširio video snimak na kojem se vidi bespilotno plovilo kako velikom brzinom juri pravo u bok ruskog teretnog broda, nakon čega je usledio zaslepljujući bljesak eksplozije pri udaru u deliću sekunde, dok su lokalni izvori izvestile da su snage u Bengaziju podigle helikoptere da odbiju napad.

Vlasti u istočnoj Libiji, koju kontroliše ruski saveznik general Kalifa Haftar, zvanično su danas potvrdile da su sinoćnje eksplozije u pomorskoj bazi izazvane napadom drona.

Prema izvorima koje je navela Al Arabija, šest bespilotnih plovila učestvovalo je u noćnom napadu - libijske snage su presrele dva i poremetile četiri, dok je jedno pogodilo ruski brod, a drugo skladište municije - što je navelo vladu u Bengaziju da objavi zajedničku istragu sa Moskvom, uz poruku da Libija nije strana u rusko-ukrajinskom ratu.

Važan ruski brod pogođen tri hiljade kilometara severnije

Istovremeno, više od tri hiljade kilometara severnije, u Finskom zalivu danas je i dalje goreo ruski teretni brod „Sparta II“, dug 121 metar. Brod u vlasništvu kompanije „Oboronlogistika“ - koja je pod sankcijama SAD jer obavlja logističke poslove za rusko Ministarstvo odbrane - pogođen je dronovima juče ujutru dok je plovio iz Sankt Peterburga ka ruskoj eksklavi Kalinjingrad. Brod van kontrole je zaplovio u finske teritorijalne vode blizu grada Lovisa, gde je evakuisano svih 16 članova posade, a finska granična straža je odgovornost za napad pripisala Ukrajini.

Potpuno isti cilj

Finske vlasti podsećaju da su ukrajinski dronovi u istim vodama Finskog zaliva već pogodili ruski ratni brod pre deset dana, dok vojni i pomorski analitičar H. I. Saton upozorava da udari blizu Finske i u Libiji imaju potpuno isti cilj.

U oba slučaja, pogođene su pomorske linije snabdevanja koje Moskva koristi za transport oružja i vojne opreme van Crnog mora, gde je ukrajinska vojska prethodno potisnula i uglavnom neutralisala rusku flotu.

Niz misterioznih potapanja i tajnih operacija daleko od bojišta

Eksplozije u Bengaziju su samo poslednje u nizu napada na ruske brodove u Sredozemnom moru u poslednje dve godine. U decembru 2024. godine, ruski teretni brod „Ursa Major“, povezan sa ruskom vojskom, potonuo je u zapadnom Mediteranu nakon eksplozija, najverovatnije od podvodnih mina, a u martu ove godine, ruski tanker za tečni prirodni gas „Arctic Metagaz“ uništen je pomorskim dronovima duž libijske obale.

Pošto je Bengazi udaljen oko 1.800 kilometara od Ukrajine vazdušnom linijom kroz vazdušni prostor nekoliko evropskih zemalja i Sredozemno more, takvi udari ne mogu biti izvedeni direktnim lansiranjem sa ukrajinske teritorije, već se odnose na tajne operacije na kopnu ili sa mora. U aprilu je agencija Asošijejted pres, pozivajući se na dva libijska zvaničnika, objavila da ukrajinske specijalne snage deluju u zapadnoj Libiji na osnovu tajnog sporazuma i da su odatle napale tanker „Arctic Metagaz“.

Za razliku od zapada zemlje, Bengazi i istok Libije su čvrsto pod kontrolom Haftarovih snaga, koje godinama grade vojne veze sa Moskvom i služe kao glavna logistička odskočna daska Rusije za operacije širom Afrike. Uništavanjem ratnog broda vrednog 200 miliona dolara i napadom na brod za snabdevanje usred najbezbednije ruske mediteranske luke - samo nekoliko sati nakon napada na vojni teretni brod kod Finske - Ukrajina je pokazala da ruska vojna logistika više nije bezbedna nigde na mapi.