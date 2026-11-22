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Direktor američke Nacionalne obaveštajne službe (DNI) Džej Klejton izjavio je da su sajber pretnje po Sjedinjene Države stvarne i da bi građani Amerike trebalo da se pripreme za unapređenje zastarele infrastrukture i različitih sistema u zemlji.

Klejton je priznao da je veliki deo digitalne infrastrukture u SAD zastareo, da je star 30 ili više godina i da bi trebalo da se nadogradi i zbog performansi i zbog sajber bezbednosti.

"Kriminalci će koristiti najdostupnije i najefikasnije alate i zato mi, i u privatnom i u javnom sektoru, moramo da nastavimo da napredujemo u tim sposobnostima", rekao je Klejton.

On je istakao da nedavni učestali prekidi u radu koji su pogodili poslovni sektor i avio-saobraćaj nisu bili posledica sajber napada ili koordinisanih akcija stranih država.

Foto: ChatGPT

Upozorio je da će i ubuduće, prilikom unapređenja tih zastarelih sistema, verovatno dolaziti do određenih "poteškoća na tom putu".

"Američki narod treba da bude spreman na značajna ulaganja u modernizaciju naših sistema. Treba da bude spreman na investicije u sajber bezbednost, kao i na činjenicu da svaki put kada dođe do velike tehnološke promene, bilo da je reč o računarskim sistemima ili aplikacijama, neizbežno će se javiti određeni problemi", izjavio je on za CNN, prenosi Hil.

Klejton je to uporedio sa renoviranjem kuće, napominjući da "uvek može da dođe do stvari koje niste očekivali".

"Amerika je izuzetno snažna i otporna zemlja, a mi smo i ranije živeli sa različitim prekidima i poremećajima. Trebalo bi da odamo priznanje sami sebi. Setite se samo perioda pandemije kovida i drugih izazova. Amerikanci su kroz teške situacije prošli na neverovatno otporan način", naveo je Klejton.

Dodao je da je važno otvoreno govoriti o problemima.

"Kada ste iskreni prema građanima i otvoreno govorite o tome šta se dešava, a upravo to mi sada radimo, kao i same kompanije, onda je situacija jasna", rekao je on.

Prekidi pogodili velike kompanije i državne institucije

Prema Klejtonovim rečima, prekidi koji su pogodili kompanije poput Majkrosofta, Epla, Junajted erlajnsa i velikih banaka, kao i interne mreže NSA i FAA, izazvali su zabrinutost za bezbednost zemlje.

Međutim, kako je objasnio, oni su bili povezani sa održavanjem i nadogradnjom zastarele digitalne infrastrukture, a ne sa sajber napadom.

Predsednik SAD Donald Tramp je nakon ovih incidenata najpre rekao da je "sve u redu", a kasnije je poručio Amerikancima koji su počeli da prave zalihe hrane i vode da "se opuste, jer je sve u redu".

"Javiću vam ako bude bilo kakvih problema", rekao je Tramp prošle srede u intervjuu za Foks njuz, dok je boravio u Šenženu u Kini, uoči trilateralnih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom.