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Ministarstvo pravde u Turskoj osumnjičilo je više od 600 ljudi i skoro 100 preduzeća, i blokiralo imovinu više firmi i fizičkih lica zbog izazivanja krize i obustavljanja trgovanja na berzi, saopštio je danas turski ministar pravde Akin Gurlek.

"U istragama koje vodi Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu, a koje se tiču navoda o organizovanoj prevari, kršenju Zakona o tržištu kapitala i pranju novca stečenog kriminalnim radnjama, obuhvaćena su 632 osumnjičena lica", napisao je Gurlek na mreži X.

On je dodao da su u okviru ovih istraga, u 91 preduzeću imenovani privremeni upravnici, a ta preduzeća su prebačena pod nadležnost Fonda za osiguranje štednih uloga (TMSF).

"Takođe, zaplenjena je imovina 181 pravnog lica i 551 fizičkog lica, a njihovi bankovni računi su blokirani. Ne računajući pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi u okviru preduzeća pod privremenom upravom, izdati su nalozi za zaplenu 1.867 vozila, četiri letelice, tri plovila i 378 nepokretnosti u vlasništvu fizičkih i pravnih lica, a zaplenjeni su i udeli u 307 preduzeća", naveo je Gurlek u izveštaju o istrazi nakon pada turske berze 16. septembra usred naglog pada cena akcija.

Gurlek je istakao i da je blokirana imovina u stranim valutama za koju je utvrđeno da su je osumnjičeni izneli iz zemlje.

"Neka niko ne pomisli da može da izbegne pravdu prebacivanjem imovine za koju je utvrđeno da potiče iz kriminalnih radnji na druge račune, u druga preduzeća ili u inostranstvo", naglasio je Gurlek i dodao da će ministarstvo pravde nastaviti odlučne napore da zaštiti teško stečeni novac naših građana, osigura da pravi vlasnici dobiju ono što im pripada i pobrinu se da pravda bude u potpunosti zadovoljena.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je ranije izvestio da je u okviru istrage uhapšeno 136 ljudi, a da su mere sudske revizije primenjene na 285.

Kriza na turskoj berzi izbila je 16. septembra usred naglog pada cena akcija na Istanbulskoj berzi. Trgovanje je obustavljeno, a vlasti su pokrenule istragu.

Istražitelji veruju da je panika na tržištu veštački izazvana krizom likvidnosti u nekoliko investicionih fondova i kompanija za upravljanje. U okviru istrage krize, Javno tužilaštvo Istanbula pokrenulo je krivični postupak.

Fatma Betul Sajan Kaja, bivša ministarka porodice i socijalnih pitanja, uhapšena je pod optužbom za kršenje zakona o tržištu kapitala.

Dva visoka zvaničnika Regulatornog odbora za bankarstvo i šef Istanbulske berze takođe su privedeni.

Odlukom turskih vlasti zatvoren je 131 investicioni fond.