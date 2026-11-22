Slušaj vest

Nakon što je jedna osoba prijavila da je videla lava u istanbulskom okrugu Sarijer, nadležne službe su organizovale potragu, a vlasti su upozorile građane da preduzmu mere opreznosti.

Timovi koji istražuju mesto događaja pregledali su snimke sa bezbednosnih kamera u parkovskom području tog okruga i identifikovali životinju za koju se veruje da je ženka lava, prenosi "Jeni šafak".

Direkcija nacionalnih parkova i opštinska policija Sarijera pokrenuli su operaciju hvatanja životinje, dok su timovi žandarmerije upozorili stanovnike u tom području da preduzmu mere predostrožnosti.

Komandant timova koji su u potrazi za lavicom izjavio je da su opkolili područje i da se pripremaju za operaciju hvatanja. Izjavio je da je plan bio da se životinja onesposobi strelicom za uspavljivanje i preda timovima za zaštitu prirode i nacionalne parkove.

Informacija da je viđen lav u Istanbulu, izazvala je paniku među građanima, piše portal Nefes.

Sarijer se nalazi u severnom delu evropske strane Istanbula. Okrug se proteže od Bosfora do obale Crnog mora.