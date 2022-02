ZASTRAŠUJUĆE! Putin: Ko se umeša sa strane, suočiće se s trenutnim odgovorom Rusije

Uoči početka invazije na Ukrajinu predsednik Rusije Vladimir Putin se u cik zore obratio naciji i u zastrašujućem govoru zapretio celom svetu da se ne meša u sukob koji bi lako mogao da svet gurne u veliki rat.

Putin se obratio naciji dok je u Njujorku bila u toku sednica Saveta bezbednosti UN i potvrdio da je poslao trupe u Ukrajinu, čime je, kako je rekao, „pokrenuo specijalnu vojnu operaciju zaštite stanovništva u Donbasu“.

Oštar ton

Sa oštrim tonom u glasu, izgledalo je kao da Putin preti Zapadu (SAD, Evropi i NATO), koji će svega nekoliko minuta posle njegovog govora postati svedok oružanog napada Rusije na Ukrajinu, što je zvanični Kremlj poslednjih nedelja i meseci decidirano odbacivao kao zapadnjačku histeriju.

Bezobrazno Pritisci i ucene NATO Putin je deo govora posvetio NATO: - Alijansa iz godine u godinu bezobrazno stvara fundamentalne pretnje, šireći se na istok i približavajući vojnu infrastrukturu ruskim granicama. Poznato je da smo 30 godina uporno i strpljivo pokušavali da se s vodećim zemljama NATO dogovorimo o principima jednake i nedeljive bezbednosti u Evropi. Kao odgovor na naše predloge, stalno smo se suočavali ili sa ciničnom obmanom i lažima, ili sa pokušajima pritisaka i ucene.

- Sada nekoliko veoma važnih reči za one koji bi mogli biti u iskušenju da se umešaju u događaje koji se odvijaju: ko god pokuša da nas ometa, štaviše, da uputi pretnje našoj zemlji i narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će vas dovesti do takvih posledica s kojima se nikada u svojoj istoriji niste suočili. Što se tiče vojne sfere, Rusija, čak i nakon raspada SSSR i gubitka znatnog dela svog nuklearnog potencijala, danas je jedna od najmoćnijih nuklearnih sila. Štaviše, ima određene prednosti u nizu najnovijih vrsta naoružanja. S tim u vezi, niko ne bi trebalo da sumnja da će direktan napad na Rusiju dovesti do uništenja i strašnih posledica za potencijalnog agresora. Spremni smo na svaki razvoj događaja. Sve neophodne odluke su donete. Nadam se da će me čuti - naglasio je Putin i napomenuo da su pravda i istina na strani Rusije.

Putin je naveo da je cilj Rusije da demilitarizuje i denacifikuje Ukrajinu:

- Cilj akcije je zaštita ljudi koji su osam godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od kijevskog režima. I za to ćemo nastojati da demilitarizujemo i denacifikujemo Ukrajinu. I takođe privedemo pravdi one koji su počinili brojne krvave zločine nad civilima, uključujući građane Ruske Federacije - rekao je Putin.

Pokorni sateliti Amerika je imperija laži Prema Putinovoj oceni, zapadni blok, koji su formirale SAD po sopstvenoj slici, predstavlja imperiju laži: - Amerika je velika zemlja, sistemotvorna sila čiji svi sateliti ne samo da krotko i pokorno pristaju, pevaju kako one sviraju, već i kopiraju njeno ponašanje, sa entuzijazmom prihvataju pravila koja im predlaže. Stoga možemo sa uverenošću reći da je ceo takozvani zapadni blok, koji su formirale SAD po sopstvenoj slici i prilici, upravo imperija laži.

Šef Kremlja se direktno obratio i građanima Ukrajine:

- Današnji događaji nisu povezani sa željom da se zadire u interese Ukrajine i ukrajinskog naroda, oni su povezani sa zaštitom same Rusije od onih koji su Ukrajinu uzeli za taoca i pokušavaju da je iskoriste protiv naše zemlje i njenog naroda. U naše planove ne ulazi okupacija ukrajinskih teritorija, nikome ništa nećemo da namećemo silom.

On se posebno obratio ukrajinskoj vojsci, istakavši da su oni položili zakletvu na vernost svom narodu, „a ne antinarodnoj hunti koja pljačka Ukrajinu i izruguje se upravo tim ljudima“.

Pravo na samoopredeljenje Sledi cepanje Ukrajine Putin je posebno apostrofirao pravo nacija na samoopredeljenje. - Ni za vreme stvaranja SSSR, ni posle Drugog svetskog rata, ljude koji žive na određenim teritorijama, koje su deo savremene Ukrajine, niko nikada nije pitao kako oni sami žele da urede svoj život. U središtu naše politike je sloboda. Smatramo da je važno da ovo pravo - pravo na izbor - mogu da koriste svi narodi koji žive na teritoriji današnje Ukrajine.

Poruka za ukrajinsku armiju

- Pozivam vas da odmah položite oružje i odete kući. Svi vojnici ukrajinske vojske koji ispune ovaj uslov moći će slobodno da napuste zonu borbenih dejstava i vrate se svojim porodicama.

Prema njegovim rečima, „sva odgovornost za moguće krvoproliće biće u potpunosti na savesti režima koji vlada na teritoriji Ukrajine“.

Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine Spremni smo na sve, pobedićemo! Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je stanovništvo da ne paniči. - Ne paničite, spremni smo na sve, pobedićemo - rekao je Zelenski u video-poruci na Fejsbuku. On je naveo da Ukrajina prekida diplomatske veze s Rusijom pošto je napadnuta. Zelenski je pozvao svetske lidere da pruže odbrambenu pomoć Ukrajini i pomognu u zaštiti njenog vazdušnog prostora od „agresora“. - Počinjemo stvaranje antiputinovske koalicije. Već sam pozvao globalne lidere da udare Putina svim mogućim sankcijama, ponude široku podršku odbrane i zatvore vazdušni prostor iznad Ukrajine za agresora. Zajedno moramo spasti Ukrajinu, spasti demokratski svet i to ćemo učiniti - rekao je Zelenski. On je naveo da će oružje dobiti svi koji žele da stanu u odbranu zemlje.

foto: AP

Alijansa jača vazdušne, kopnene i pomorske snage NATO: Rusija da prekine vojnu akciju! Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg održao je juče hitan sastanak ambasadora zemalja članica. On je osudio invaziju Rusije na Ukrajinu i pozvao Moskvu da odmah prekine vojnu akciju. - Uprkos našim ponovljenim upozorenjima i neumornim naporima da se uključimo u diplomatiju, Rusija je izabrala put agresije - rekao je Stoltenberg. NATO se složio da pojača kopnene, vazdušne i pomorske snage na istočnom krilu, u blizini Ukrajine i Rusije. - Raspoređujemo dodatne kopnene i vazdušne snage u istočnom delu, kao i dodatna pomorska sredstva - saopšteno je posle sastanka ambasadora NATO.

foto: EPA

Džozef Bajden

Neopravdani napad

Predsednik SAD Džozef Bajden u razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim osudio je „neopravdani napad na Ukrajinu bez ikakvog povoda“. Bajden je obavestio Zelenskog o koracima koje SAD preduzimaju u međunarodnoj zajednici.

- Nastavićemo da pružamo podršku i pomoć Ukrajini i njenim građanima - rekao je on.

foto: EPA Chris Kleponis Pool

Olaf Šolc

Mračan dan za Evropu

Nemački kancelar Olaf Šolc oštro je osudio napad Rusije na Ukrajinu nazivajući ga „strašnim danom za Ukrajinu i mračnim danom za Evropu“. On je rekao da je „ruski napad na Ukrajinu očigledno kršenje međunarodnog prava“ i da se „ničim ne može opravdati“.

- Rusija mora odmah da prekine ovu vojnu akciju - rekao je Šolc.

foto: AP Michael Kappeler

EU

Najoštrije sankcije

Čelnici EU osudili su napad na Ukrajinu i Rusiji zapretili „najjačim i najoštrijim paketom sankcija“.

- Rusija ničim izazvanim i neopravdanim vojnim akcijama grubo krši međunarodno pravo i podriva evropsku i globalnu bezbednost i stabilnost - naveli su u zajedničkom saopštenju predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Oni su pozvali Rusiju da odmah prekine neprijateljstvo, povuče svoju vojsku iz Ukrajine i u potpunosti poštuje teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

foto: EPA Stephanie Lecocq

Miloš Zeman

Izolovati ludake

Predsednik Češke Miloš Zeman oštro je osudio napad Rusije na Ukrajinu, navodeći da je to zločin protiv mira, a naglasio je da je „ludake potrebno izolovati i ne braniti se od njih samo rečima već konkretnim merama“. On je priznao da je pogrešio kada je verovao da Rusija neće učiniti „zločin protiv mira“.

foto: AP

Antonio Guteres

Najtužniji trenutak

Generalni sekretar UN Antonio Guteres apelovao je na predsednika Rusije Vladimira Putina da zaustavi svoje trupe, rekavši da je ruski napad na Ukrajinu bio „najtužniji trenutak“ u njegovom petogodišnjem mandatu.

foto: EPA Jason Szenes

Kina

Nije invazija, već operacija

l Kina pomno prati situaciju i pozivamo sve strane da budu uzdržane i spreče da situacija izmakne kontroli, rekla je portparolka ministarstva spoljnih poslova Hua Cunjin. Ona je izričito odbila da nazove vojnu akciju „invazijom“ i izbegla pitanja o tome da li je Kina u kontaktu s ruskim i ukrajinskim liderima. - Pitanje Ukrajine ima veoma komplikovanu istorijsku pozadinu i rezultat je različitih faktora - rekla je Hua.

foto: EPA Sergey Guneev Sputnik Kremli

Lukašenko

Ne učestvujemo u invaziji

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da vojska njegove zemlje, saveznice Moskve, ne učestvuje u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Združene vojne vežbe Rusije i Belorusije počele su 10. februara na beloruskoj teritoriji. Ove vežbe su nedavno produžene.

