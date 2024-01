ZAPAD U PROBLEMU, NETANJAHU DRSKO ODGOVORIO: "Nema prostora za palestinsku državu", REAKCIJE ZABRINJAVAJUĆE

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu još više se protivi palestinskoj državnosti, produbljujući tako podelu sa najbližim međunarodnim saveznicima Izraela, dok ujedno i pukotine u njegovoj ratnoj vladi "jedinstva" postaju sve očiglednije.

Ljutnja prema Netanjahuu, prema pisanju "Gardijana" sve je vidljivija i na ulicama, iako i dalje postoji široka javna podrška ratu. U subotu su se, međutim, demonstranti okupili u Tel Avivu, Jerusalimu, Cezareji i Kfar Sabi - neki od njih pozivajući na hrabriju akciju kako bi se obezbedilo oslobađanje talaca, a drugi zahtevajući da premijer podnese ostavku.

Netanijahu je ovog vikenda javno sparingovao i sa američkim predsednikom Džozefom Bajdenom i pokazao mu zube iako je Bajden mesecima bezuslovno podržavao izraelski rat u Gazi, plaćajući i značajnu političku cenu za sopstvenu administraciju zbog te svoje podrške.

Netanjahuov portparol, naime, tvrdi je da je u telefonskom razgovoru sa Bajdenom izraelski lider američkom predsedniku rekao da bezbednosne potrebe njegove zemlje ne ostavljaju prostor za suverenu palestinsku državu.

"U svom razgovoru sa predsednikom Bajdenom, premijer Netanjahu je ponovio svoju politiku da, nakon što Hamas bude uništen, Izrael mora da zadrži bezbednosnu kontrolu nad Gazom kako bi osigurao da Gaza više neće predstavljati pretnju. To je uslov koji je u suprotnosti sa zahtevom za palestinskim suverenitetom", navodi se u saopštenju iz kabineta izraelskog premijera.

Kakav li je to šok bio za Bajdena, koji je jedva nekoliko sati ranije rekao da je nakon istog razgovora ostao uveren da je nezavisna Palestina izvodljiva za Netanjahuove vlasti.

Njih dvojica su, inače, tada prvi put razgovarali posle skoro mesec dana nakon što je Netanjahu uzbunio svoje saveznike odbacujući ideju o nezavisnoj palestinskoj državi na jednoj konferenciji za novinare.

On je čak rekao i da će, i nakon završetka borbi u Gazi, Izrael morati da zadrži bezbednosnu kontrolu nad svom teritorijom zapadno od reke Jordan.

"To je neophodan uslov. To se kosi sa principom suvereniteta, ali šta da se radi", rekao je tada on.

U Londonu je ministar spoljnih poslova u senci Dejvid Lami oštro kritikovao Netanjahua.

"To što izraelski premijer odbacuje palestinsku državu je moralno pogrešno. Praktično pogrešno. I protiv interesa svih ljudi, Palestinaca i Izraelaca", rekao je Lami u govoru na konferenciji Fabijanskog društva, tokom koje su ga prekinuli propalestinski demonstranti.

Lami je dodao i da je, kao što palestinska država neosporno pravo palestinskog naroda, ona je i jedini put da se garantuje pravedan i trajni mir i za Izraelce i za Palestince.

I portparol britanske vlade opisao je Netanjahuove komentare kao "razočaravajuće".

"Stav Velike Britanije je vrlo jasan. Rešenje sa dve države, sa održivom i suverenom palestinskom državom koja živi pored bezbednog i bezbednog Izraela, najbolji je put ka trajnom miru", ponovio je on, a preneo "Gardijan".

SAD su više puta ponavljale da je uspostavljanje nezavisne palestinske države jedini put za obnovu Gaze i osiguranje dugoročne bezbednosti Izraela.

Izraelska javnost, međutim, podržava rat, a pre manje od mesec dana, ankete Izraelskog instituta za demokratiju pokazale su da se tri četvrtine Izraelaca Jevreja protivi zahtevu SAD da se pređe na manje intenzivnu fazu rata u Gazi.

Uprkos tome narod je sve više frustriran Netanjahuovim vođstvom, a kritičarima se priključio i član Netanjahuovog ratnog kabineta, Gadi Ajzenkot, bivši šef izraelske vojske čiji stavovi imaju poseban moralni autoritet jer je njegov 25-godišnji sin poginuo u borbama u Gazi.

Ajzenkot je ove nedelje rekao da "potpuna pobeda" nad Hamasom nije verovatna i da bi samo sporazum o prekidu vatre mogao da vrati taoce kući.

Na pitanje da li Netanjahu možda produžava rat radi političke dobiti, zastao je pre nego što je odgovorio: "Nadam se da ne".

Zvanične istrage vojnih i bezbednosnih propusta uoči napada Hamasa 7. oktobra, koje su trenutno na čekanju do završetka intenzivne faze borbi, verovatno će biti veoma neprijatne za Netanjahua koji se takođe suočava sa nekoliko dugotrajnih slučajeva korupcije.

Smatra se da je Ajzenkot u svojim stavovima saglasan sa Benijem Gancom, još jednim bivšim generalom i ministrom odbrane u petočlanom ratnom kabinetu.

Netanjahu, njegov sadašnji ministar odbrane Joav Galan i ministar za strateška pitanja Ron Dermer su među članovima koji žele nastavak borbi.

Nakon 7. oktobra postojao je konsenzus da Izrael ne može trošiti energiju na izbore kada bi trebalo da se fokusira na rat. Sada, većina stanovništva Izraela očekuje izbore ove godine; pitanje je koliko brzo i šta će konačno rasparčati vladu jedinstva.

Većina anketa pokazuje da bi, ako bi birači danas izašli na glasanje, Netanjahuova vlada izgubila vlast u korist opozicione koalicije ako bi danas izašli birači u Izrael.

