ZELENSKI U VAŠINGTONU BIJE BITKU ZA UKRAJINU! Stižu i evropski lideri! Ovo je nova šansa za okončanje rata? Tramp domaćin velikog okupljanja (FOTO/VIDEO)
Bilateralni sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog održaće se danas u 13:15 po lokalnom (19:15 po srednjoevropskom) vremenu u Beloj kući, saopštila je Bela kuća u nedelju. Posle toga, Tramp će u 15 časova (21 sat po našem vremenu) učestvovati na multilateralnom sastanku sa evropskim liderima koji takođe dolaze u Vašington.
"Tramp nastoji da dođe do stvarnog rešenja"
- Tramp i njegov tim nastoje da dođu do stvarnog rešenja sukoba u Ukrajini - izjavio je posebni izaslanik predsednika Rusije Dmitrijev, prenosi Tass.
"Zelenskog čeka težak sastanak sa Trampom"
Robert Ingliš, direktor Centra za srednjoevropske studije na Univerzitetu Južne Kalifornije, izjavio je da je Tramp bio vrlo jasan u svojim porukama Zelenskom.
Ruski FSB tvrdi: Sprečen napad na Krimski most
Rusi gađali Harkov, Odesu i Sumi
U Harkovu je najmanje 17 ljudi ranjeno, a troje poginulo, među kojima je i devojčica starosti od godinu i po dana, saopštio je regionalni guverner Oleh Sinjehubov 18. avgusta. Oštećeno je oko desetak stambenih zgrada i pet parkiranih vozila.
Satnica ključnih sastanaka
Prema najavljenom protokolu, evropski lideri stižu u Belu kuću u 12 sati po lokalnom vremenu (18 sati po našem vremenu).
Sat vremena kasnije, u 13 časova (19 sati po našem vremenu), predsednik Tramp dočekaće ukrajinskog predsednika Zelenskog, a bilateralni sastanak započeće u 13:15 sati (odnosno u 19:15 sati po našem vremenu).
U 14:15 časova ( ili u 20:15 sati po našem vremenu) Tramp će zvanično pozdraviti evropske lidere.
Dan će kulminirati multilateralnim sastankom sa evropskim liderima, koji je zakazan za 15 sati ( ili u 21 sat po srpskom vremenu).
Ko će sve od evropskih lidera biti u Beloj kući
Britanski premijer - Kir Starmer
Predsednica Evropske komisije - Ursula fon der Lajen
Predsednik Francuske - Emanuel Makron
Premijerka Italije - Đorđa Meloni
Nemački kancelar - Fridrih Merc
Predsednik Finske - Aleksander Stab
Generalni sekretar NATO-a - Mark Rute
Tramp: Zelenski može odmah da okonča rat ako to želi
Na svojoj mreži Truth Social, Donald Tramp je pozvao predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da postigne dogovor kojim bi se okončao troipogodišnji rat s Rusijom.
- Predsednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah zaustaviti rat s Rusijom, ako to želi, ili može nastaviti borbu. Nema povratka Krima, koji je Obama dao… i NEMA ulaska Ukrajine u NATO. Neke stvari se nikada ne menjaju!!! - napisao je Tramp.
Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof izjavio je u nedelju za CNN da su se Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin, tokom susreta na Aljasci u petak, saglasili oko "snažnih bezbednosnih garancija" za Ukrajinu, ocenivši to kao "prekretnicu".
Dodao je da je Rusija napravila teritorijalne "ustupke" u vezi s pet ukrajinskih regiona, uoči sastanka Zelenskog i evropskih lidera u Beloj kući u ponedeljak.
- Rusi su za pregovaračkim stolom na Aljasci napravili određene ustupke u vezi sa svih pet istočnih ukrajinskih oblasti. Posebno se vodi važna rasprava o Donjecku i tome šta će se tamo dogoditi - naglasio je Vitkof.
Zelenski doputovao u Vašington
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Vašington da veruje kako će "zajednička snaga" Ukrajine sa američkim i evropskim partnerima naterati Rusiju na mir.
- Zahvalan sam predsedniku Sjedinjenih Američkih Država na pozivu. Svi želimo da ovaj rat što pre i trajno bude okončan - napisao je Zelenski na Telegramu u nedelju kasno uveče.
Dodao je da se nada kako će savez Ukrajine, SAD i evropskih saveznika doneti "pravi mir" i zaustaviti agresiju Rusije.