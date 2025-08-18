Bilateralni sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog održaće se danas u 13:15 po lokalnom (19:15 po srednjoevropskom) vremenu u Beloj kući, saopštila je Bela kuća u nedelju. Posle toga, Tramp će u 15 časova (21 sat po našem vremenu) učestvovati na multilateralnom sastanku sa evropskim liderima koji takođe dolaze u Vašington.