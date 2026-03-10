Slušaj vest

Teritorija samoproglašene Donjecke Narodne Republike, koja se nalazi pod kontrolom Kijeva, smanjila se za pola godine na 15–17 odsto, saopštio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

"Sasvim nedavno, pre bukvalno pola godine, smatrali smo da se pod kontrolom kijevskih vlasti nalazi oko 25 odsto teritorije DNR. Koliko se, prema vašim procenama, sada nalazi pod kontrolom kijevskog režima?", upitao je Putin lidera DNR Denisa Pušilina tokom sastanka u Kremlju.

Pušilin je odgovorio: „Otprilike 17 procenata, to je ovo što je sada“. Na to je predsednik Rusije je primetio:

"Meni javljaju: 15–17 procenata“. Pušilin je pojasnio da su, prema preliminarnim procenama, brojke upravo u tim okvirima.

Takođe je izvestio da izgradnja prstenastog puta oko Azovskog mora na teritoriji DNR teče brže od planiranog.