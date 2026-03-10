Slušaj vest

Razarač tipa 45 HMS Dragon danas će napustiti Portsmut i uputiti se ka istočnom Sredozemlju, prenosi Skaj njuz.

Britanska vlada je prošle nedelje objavila da će brod biti raspoređen nakon što je baza Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva na Kipru bila meta napada dronovima.

Pojavile su se i kritike zbog sporosti reakcije britanskih oružanih snaga, pošto su neke druge evropske države već poslale svoje brodove u taj region.

Britanski razarač "HMS Dragon" isplovljava ka Kipru

Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili pohvalio je brzinu kojom je brod pripremljen za raspoređivanje.

Pohvala za kraljevsku mornaricu

„Mogu samo da pohvalim naše pripadnike Kraljevske mornarice i civilne timove koji su radili bez prestanka kako bi pripremili HMS Dragon za raspoređivanje u istočnom Sredozemlju.

Ono za šta je obično potrebno šest nedelja završeno je za samo šest dana — izuzetan napor koji je trajao danonoćno. Oni su najbolji deo Britanije na delu“, rekao je Hili.

Komandant broda, Ijan Gifin, izjavio je da je ponosan na način na koji je posada odgovorila na zadatak.