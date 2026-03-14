situacija u zemlji je sve teža i teža

Kubaće u narednim danima pustiti na slobodu 51 zatvorenika kao gest "dobre volje" nakon razgovora sa Vatikanom, saopštila je kubanska vlada.

Vlada nije precizirala da li među oslobođenima ima i političkih zatvorenika, ali je istakla da su svi "odslužili značajan deo svoje kazne i tokom izdržavanja kazne pokazali dobro ponašanje".

Oslobađanje zatvorenika i pregovori sa SAD

Odluka dolazi u trenutku kada kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel kaže da američki i kubanski zvaničnici vode razgovore kako bi rešili razmirice između dve zemlje.

On je naglasio da u poslednja tri meseca Kuba nije primila nikakvo gorivo, što je dodatno otežalo situaciju na ostrvu.

Predsednik SAD, Donald Tramp je ranije izjavio da je Kuba u "dubokim problemima" i zapretio "prijateljskim preuzimanjem" zemlje. Zbog američkih pritisaka i sankcija, Kuba je doživela nestanak struje i probleme sa snabdevanjem energentima, pošto se zemlja u velikoj meri oslanja na uvoz goriva.

Kuba je u pokušaju ublažavanja posledica povećala proizvodnju domaće nafte i gasa, kao i korišćenje solarne energije.

Istorija američko-kubanskih odnosa

Odnosi između SAD i Kube su napeti od 1959. godine, kada je komunistički vođaFidel Kastro srušio proameričku vladu. Od tada su na snazi američke sankcije i trgovinska blokada, koje traju decenijama.

Pregovori između dve zemlje su u ranim fazama, prema rečima predsednika Migel Dijaz Kanela. On je naglasio da pregovori teku "na osnovu jednakosti i poštovanja političkih sistema obe države, kao i suvereniteta i samoodređenja njihovih vlada".

U pregovorima učestvuje i američki državni sekretar Marko Rubio, sin kubanskih imigranata, kako je rekao Tramp. Rubio je ranije izjavio da Kuba mora da se drastično promeni, jer je to jedina šansa da se poboljša kvalitet života njenih građana.

Blizina SAD i migracije

Kuba je udaljena oko 145 km od Floride. Zbog te blizine, mnogi Kubanci koji se ne slažu sa politikom Havane emigriraju u SAD, što je jedan od razloga zašto Majami ima veliku kubansko-američku populaciju.

Broj ranije oslobođenih zatvorenika

Kubansko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je od 2010. godine Havana pomilovala 9.905 zatvorenika. U poslednje tri godine, dodali su, još oko 10.000 zatvorenika je oslobođeno kroz razne druge oblike olakšica. Vlada je naglasila da je odluka "suverena" i u skladu sa predstojećim Velikim nedeljnim praznicima u hrišćanskom kalendaru.

Povezanost sa Vatikanom

Vesti o oslobađanju zatvorenika pojavile su se nedugo nakon što se kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez sastao sa Papom Lavom XIV u Vatikanu, što je dodatno simbolizovalo diplomatsku ulogu Svete Stolice u posredovanju između Kube i SAD.

