Oko 49 miliona Francuza pozvano je na birališta 15. i 22. marta kako bi izabrali gradonačelnike i opštinske odbornike u oko 35.000 opština i gradova, preneli su tamošnji mediji.

Ti lokalni izbori će omogućiti političkim strankama, uključujući ekstremno desničarkom Nacionalnom okupljanju, da procene svoju podršku i izborni zamah pred predsedničke i parlamentarne izbore zakazane u proleće 2027. godine.

U većim gradovima, počev od Pariza i Marseja, vlada neizvesnost u pogledu ishoda. U Parizu desnica ima za cilj da okonča 25 godina dominacije još uvek otporne levice, dok se Nacionalno okupljanje nada se da će pobediti u drugom najvećem gradu Francuske.

U Lionu, gde je kampanju obeležila smrt krajnje desničarskog aktiviste Kantena Deranka (Quentin Deranque) koja se pripisuje pripadnicima radikalne levice, aktuelni gradonačelnik iz redova Zelenih, Gregori Duse (Gregory Doucet) kojeg podržavaju socijalisti i komunisti, imaće velikog protivnika, bivšeg predsednika fudbalskog kluba Olimpika iz Liona Žan-Mišela Olu (Jean-Miche Aulas).

Ola predvodi koaliciju Republikanaca, Renesanse, Horizonta i centrističkog MoDem-a.

U Francuskoj tradicionalno se svi izbori - lokalni, parlamentarni i predsednički održavaju u dva kruga.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

