Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ponovo se suočava sa optužbama da je u prošlosti bila saradnica jugoslovenske tajne policije, poznate kao Udba.

Ove tvrdnje pojavile su se nakon promocije knjige slovenačkog autora Igora Omerze pod nazivom „Komesarka“, održane u Evropskom parlamentu.

Autor u knjizi iznosi dokumente za koje tvrdi da pokazuju da je Kos sarađivala sa jugoslovenskom tajnom službom, piše Radio slobodna Evropa.

Promociju knjige organizovala je slovenačka evroposlanica Romana Tomc, članica Evropske narodne partije (EPP), najveće političke grupe u Evropskom parlamentu. Posle događaja, Tomc je Evropskoj komisiji poslala pismo u kojem se poziva na sadržaj knjige i nove navode o komesarki.

„Novi dokumenti nagoveštavaju da je Marta Kos, kao kandidatkinja, lagala pred parlamentarnim odborom Evropskog parlamenta, jer je izjavila da nikada nije bila saradnica tajne jugoslovenske policije“, navela je Tomc u pismu koje je objavila na društvenim mrežama.

Ona je od Evropske komisije zatražila da se izjasni da li je upoznata sa ovim navodima, da li planira da ih proveri i koje bi mere mogla da preduzme ukoliko se pokaže da je Kos tokom saslušanja pred Evropskim parlamentom iznela netačne informacije. Tomc je naglasila da je Evropska komisija obavezna najvišim standardima integriteta.

Međutim, portparol Evropske komisije zadužen za proširenje Gijom Mersije negirao je da je Komisija dobila pomenuto pismo. On je naglasio da je Marta Kos prošla sve potrebne provere pre nego što je imenovana za komesarku.

„Komesarka Kos je prošla opsežan i temeljit proces provere da bi se pridružila Kolegijumu. Evropski parlament je odobrio njeno imenovanje u istom procesu kao i za svih 27 komesara. Odbor za pravna pitanja EP proučio je njenu izjavu o interesima i nije utvrdio sukob interesa. Evropska komisija nema daljih komentara“, rekao je Mersije.

Uprava državne bezbednosti, poznata kao UDBA, osnovana je u Jugoslaviji 1946. godine, ubrzo nakon završetka Drugog svetskog rata. Dvadeset godina kasnije, 1966. godine, preimenovana je u Službu državne bezbednosti. Ta služba bila je ozloglašena zbog progona političkih protivnika u posleratnim decenijama, a kasnije je veliki deo aktivnosti bio usmeren na praćenje i eliminaciju emigranata koje je režim smatrao protivnicima države.

Optužbe o navodnoj saradnji Marte Kos sa jugoslovenskom tajnom službom pojavile su se još 2024. godine, tokom saslušanja u Evropskom parlamentu kada je trebalo da bude potvrđena za komesarku. Tada je ona odlučno negirala bilo kakvu povezanost i tvrdnje nazvala dezinformacijama.

Portparol Evropske narodne partije potvrdio je da je Romana Tomc informisala kolege u toj političkoj grupi o novim navodima.

„Grupa će pažljivo ispitati situaciju. Za sada primećujemo da komesarka Kos nije demantovala ova nova otkrića. Lopta je sada u njenom dvorištu“, rekao je portparol EPP u Evropskom parlamentu.

Evroposlanici su najavili da će Martu Kos pitati o tim navodima tokom rasprave o proširenju u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET), koja je zakazana za 16. mart. Međutim, Kos je obavestila odbor da neće moći da prisustvuje toj sednici.

„Kad-tad moraće da dođe u AFET i neće joj biti ugodno“, rekao je jedan zvaničnik iz redova Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu.