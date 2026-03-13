Potpredsednik SAD nije bio za agresiju protiv Irana

Slušaj vest

Potpredsednik SAD Džej Di Vensdanas je izbegao odgovor na pitanje o tome šta je savetovao predsedniku Donaldu Trampu o ratu u Iranu, tvrdeći da su razgovori poverljivi i da bi njihovo otkrivanje moglo da ga dovede u zatvor, javlja Si-En-En .

Na pitanje šta je prvobitno savetovao Trampu dok je predsednik razmatrao vojne opcije protiv Irana, Vens je rekao da je o tome razgovarano u poverljivom okruženju i da sadržaj neće biti objavljen.

„Ne želim da vas razočaram, ali neću ovde otkriti pred Bogom i ljudima šta sam tačno rekao u toj poverljivoj sobi. Delom zato što ne želim da idem u zatvor, a delom zato što mislim da je važno da predsednik Sjedinjenih Država može da razgovara sa svojim savetnicima, a da oni ne trče u američke medije sa tim informacijama“, rekao je Vens tokom govora u Severnoj Karolini.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana

Tramp: Bio je manje entuzijastičan

Zanimljivo je, međutim, da sam Tramp nije oklevao da otkrije kako je njegov potpredsednik izrazio rezerve prema vojnoj akciji.

„Rekao bih da je bio malo drugačiji filozofski od mene. Mislim da je možda bio manje entuzijastičan u vezi sa preduzimanjem akcije“, rekao je Tramp novinarima.

Si-En-En je ranije izvestio da je Vens u početku bio skeptičan prema udarima. Međutim, kada je postalo jasno da Tramp namerava da izvrši akciju, zalagao se za to da se ona sprovede brzo i odlučno.

Vens, koji je prvi veteran Marinskog korpusa koji je obavljao funkciju potpredsednika, ranije je otvoreno kritikovao prethodne administracije zbog slanja američkih trupa u dugotrajne sukobe bez jasne misije.