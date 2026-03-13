Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je zvanične snimke poletanja strateških stelt bombardera B-2A Spirit iz vazdušne baze u Misuriju.

"B-2 stelt bombarderi poleću da bi izvršili misiju tokom operacije "Epski gnev", isporučujući udare dugog dometa kako bi ne samo eliminisali pretnju današnjeg iranskog režima, već i onemogućili njihovu sposobnost da se u budućnosti ponovo izgrade", navodi se u objavi CENTCOM-a na društvenoj mreži X.

Bombarderi B-2 mogu da nose precizno navođene bombe "GBU-57 Massive Ordnance Penetrator", poznate kao "razarači bunkera".

To su "probojni" projektili sposobni da uništavaju ojačane podzemne objekte, uključujući ključna iranska nuklearna postrojenja.

Kurir.rs/Agencije

