IRANU SE CRNO PIŠE! "RAZARAČI BUNKERA" POLETELI KA TEHERANU: B-2 stelt bombarderi krenuli iz vazdušne baze u Misuriju, najavljeni UDARI dugog dometa! (VIDEO)
Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je zvanične snimke poletanja strateških stelt bombardera B-2A Spirit iz vazdušne baze u Misuriju.
"B-2 stelt bombarderi poleću da bi izvršili misiju tokom operacije "Epski gnev", isporučujući udare dugog dometa kako bi ne samo eliminisali pretnju današnjeg iranskog režima, već i onemogućili njihovu sposobnost da se u budućnosti ponovo izgrade", navodi se u objavi CENTCOM-a na društvenoj mreži X.
Bombarderi B-2 mogu da nose precizno navođene bombe "GBU-57 Massive Ordnance Penetrator", poznate kao "razarači bunkera".
To su "probojni" projektili sposobni da uništavaju ojačane podzemne objekte, uključujući ključna iranska nuklearna postrojenja.
