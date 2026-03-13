Kubanska vladaje u pregovorima sa američkim zvaničnicima, rekao je predsednik te ostrvske države Migel Diaz-Kanel u petak, dok zemlja radi na tome da odvrati pretnju promene režima koju donosi Bela kuća.

Ali promene u havanskom političkom sistemu su zabranjene, rekla je Lianis Tores Rivera, šefica kubanske misije u Sjedinjenim Državama, u intervjuu za Politico u petak.

"Direktni razgovori sa Sjedinjenim Državama tiču se pronalaženja rešenja kroz dijalog za razlike koje postoje između dve zemlje", rekla je. "Razgovori se ne tiču unutrašnjih poslova Kube - našeg ustavnog sistema, našeg političkog modela, naše društvene i socijalističke ekonomije koju smo mi Kubanci izgradili".

Diaz-Kanel se suočava sa sve ozbiljnijim pretnjama iz Bele kuće. Predsednik SAD Donald Tramp, uvučen u rat sa Izraelom protiv Irana i s uspešnom vojnom operacijom u Venecueli, više puta je nagoveštavao da je Kuba sledeća na njegovoj listi za promenu režima.

"Nemaju novca. Nemaju ništa trenutno", rekao je ispred Bele kuće u februaru. "Možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube".

Foto: Youtube/Printscreen/Face the Nation

Kubanska ekonomija je dosegla dno otkako je Trampova administracija u januaru uhapsila autoritarnog lidera Venecuele Nikolasa Madura u Karakasu i odvela ga u Njujork radi optužbi za narkoterorizam. SAD su potom prekinule snabdevanje Kube venecuelanskom naftom, što je bilo ključno za podršku ekonomiji u Havani.

Prevozni, zdravstveni i obrazovni sistemi zemlje sada su pod velikim pritiskom, rekla je Tores Rivera, sa čak 11.000 dece na listama čekanja za operacije i procedure u zdravstvenim klinikama.

Tramp je prošle nedelje rekao za Politico da je njegova administracija u pregovorima sa Havanom.

Treba im pomoć", rekao je. "Razgovaramo sa Kubom."

Tramp je poverio državnom sekretaru Marku Rubiju, sinu kubanskih imigranata koji je tokom političke karijere bio zagovornik promene režima na Kubi, da pregovara sa kubanskim zvaničnicima. Glavni Rubijev sagovornik bio je Raul Rodrigez Kastro - unuk de fakto kubanskog lidera i bivšeg predsednika Raula Kastra. Mlađi Kastro je bio viđen tokom izjava Diaz-Kanela u petak, iako nije imao zvaničnu ulogu u kubanskoj vladi.