KINA HITNO REAGOVALA, BUKTI RAT NUKLEARNE SILE SA KOMŠIJAMA! Sukob je upravo ESKALIRAO, bombardovani glavni grad i skladišta: "Rešite to dijalogom, ne silom"
Kineski ministar spoljnih poslova Vang Jirekao je u telefonskom razgovoru svom avganistanskom kolegi Amiru Kanu Mutakiju da sporove između Avganistana i Pakistana treba rešavati dijalogom i konsultacijama, a ne silom, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.
Vang je pozvao obe strane da ostanu mirne i pokažu uzdržanost, da što pre održe razgovore licem u lice, da zatraže trenutni prekid vatre i da nesuglasice rešavaju dijalogom. Dodao je da bi dalja upotreba sile samo dodatno zakomplikovala situaciju i povećala napetosti.
Napad u blizini aerodroma u Kandaharu
Saopštenje ministarstva usledilo je nakon što je Pakistanu petak bombardovao skladište goriva privatne avio-kompanije Kam Air u blizini aerodroma u Kandaharu, čime je dodatno pojačan do sada najteži sukob između susednih zemalja, uprkos naporima Kine da posreduje. Bombardovan je i Kabul.
Razgovor i o situaciji u Iranu
U razgovoru su Vang Ji i Amir Kan Mutaki razmenili mišljenja i o situaciji u Iranu. Kineski ministar je tom prilikom poručio da je Peking spreman da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, uključujući Avganistan, kako bi se Iranu obezbedio mir.