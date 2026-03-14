Kineski ministar spoljnih poslova Vang Jirekao je u telefonskom razgovoru svom avganistanskom kolegi Amiru Kanu Mutakiju da sporove između Avganistana i Pakistana treba rešavati dijalogom i konsultacijama, a ne silom, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Vang je pozvao obe strane da ostanu mirne i pokažu uzdržanost, da što pre održe razgovore licem u lice, da zatraže trenutni prekid vatre i da nesuglasice rešavaju dijalogom. Dodao je da bi dalja upotreba sile samo dodatno zakomplikovala situaciju i povećala napetosti.

Vojska kontroliše vozila na ulasku u Kabul nakon pakistanskih vazdušnih udara na avganistansku prestonicu Foto: SAMIULLAH POPAL/EPA

Napad u blizini aerodroma u Kandaharu

Saopštenje ministarstva usledilo je nakon što je Pakistanu petak bombardovao skladište goriva privatne avio-kompanije Kam Air u blizini aerodroma u Kandaharu, čime je dodatno pojačan do sada najteži sukob između susednih zemalja, uprkos naporima Kine da posreduje. Bombardovan je i Kabul.

Rat Avganistana i Pakistana. Avganistanski talibani napali su pakistanske trupe na granici kao odmazda za bombardovanje pijace i Kabula u Avganistanu. U borbama je poginulo 15 pakistanskih vojnika. Sve se to dešava u trenutku poboljšavanja odnosa između talibana i Indije koja je veliki rival Pakistanu. Foto: Printscreen/X

Razgovor i o situaciji u Iranu

U razgovoru su Vang Ji i Amir Kan Mutaki razmenili mišljenja i o situaciji u Iranu. Kineski ministar je tom prilikom poručio da je Peking spreman da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, uključujući Avganistan, kako bi se Iranu obezbedio mir.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

