Ruske snage su tokom noći gađale dronovima i raketama Ukrajinu i tom prilikom su četiri osobe poginule, a 15 ih je ranjeno u Kijevskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Napadi su bili deo širokih udara na civilna područja oko Kijeva.

U napadima je pogođeno više okruga, oštećene su stambene zgrade, škole, poslovni objekti i ključna infrastruktura. Četiri osobe su poginule, prema rečima Mikole Kalašnika, šefa Kijevske regionalne vojne administracije.

Petnaest stanovnika je ranjeno, od kojih su troje u teškom stanju, a dvoje su operisani. Medicinski timovi pružili su pomoć povređenima. Prethodni izveštaji navode da su dve osobe poginule u okrugu Brovari, a još jedna u okrugu Višhorod.

Oštećeni domovi, škole i poslovni objekti

Zvaničnici su naveli da je oko 30 objekata oštećeno tokom noćnih udara, s najtežim razaranjem u okruzima Obukhiv i Brovari.

Brovari - dve porodične kuće, studentski dom, kancelarijski i industrijski objekti, restoran i kompleks garaža, s uništenim vozilima.

Obukhiv - dve škole, vrtić, tri porodične kuće, stambena zgrada višespratnica i industrijski objekti.

Višhorod - stambena zgrada i skladišni objekti.

Buča - porodična kuća je zahvaćena požarom.

Hitne službe su na terenu

Hitne službe, medicinski timovi i policija raspoređeni su na više lokacija kako bi procenili štetu i pružili pomoć stanovnicima. Otvoreni su centri podrške za medicinsku i psihološku pomoć pogođenima.

Zvaničnici su naveli da su ruske snage ciljale naseljena područja, uključujući stambene četvrti, obrazovne ustanove i poslovne objekte.

Mikola Kalašnik pozvao je stanovnike da prate uzbunu za vazdušnu opasnost i ostanu u skloništima dok napad traje.

- Čuvajte sebe i svoje voljene - rekao je on.

Povodom napada se oglasio Zelenski

Povodom ruskog napada na Ukrajinu, oglasio se predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski:

- Trenutno se u Kijevskoj oblasti, Sumskoj oblasti, Harkovskoj oblasti, Dnjeprovskoj oblasti i Mikolajevskoj oblasti sprovodi saniranje posledica masovnog ruskog napada. Uključene su sve potrebne službe.

Osnovna meta Rusa bila je energetska infrastruktura Kijevskog regiona, ali su, nažalost, pogođene i stambene zgrade, škole i civilni objekti. Do sada je potvrđeno četvoro poginulih, a mnogi su povređeni i još uvek se obraćaju medicinskim radnicima.

Obim napada: Tokom noći Rusi su koristili oko 430 dronova različitih tipova i značajan broj raketa. Bilo je 13 balističkih raketa. Ukupno je lansirano 68 raketa. Prethodni podaci pokazuju da je naša PVO presrela 58 raketa.

Svaka takva noć ruskog napada podseća sve naše partnere da su sistemi protivvazdušne odbrane i rakete za njih praktično dnevna potreba.

Sve dogovore o snabdevanju raketama ne treba odlagati - sve treba realizovati što brže. Povećanje proizvodnje PVO raketa je kritičan prioritet i zahteva 100% pažnje.

Rusija će pokušati da iskoristi rat na Bliskom istoku kako bi nanela više razaranja ovde, u Evropi, u Ukrajini. Zato je neophodno svesno shvatati realni nivo pretnje i pripremati se u skladu sa tim.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Evropi je potrebno da razvije proizvodnju PVO raketa - posebno protivbalističkih - kao i svih drugih neophodnih sistema koji omogućavaju efikasnu zaštitu života, bez obzira šta se dešavalo u drugim delovima sveta.

Evropa je sposobna da obezbedi takav nivo zaštite.