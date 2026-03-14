Slušaj vest

Iranje gađao i pogodio američku vazdušnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, pri čemu je oštećeno pet američkih vojnih tankera za dopunu goriva u vazduhu, prenosi "Volstrit džornal".

Tankeri koji su bili stacionirani u bazi oštećeni su u iranskom raketnom napadu, ali nijedan avion nije potpuno uništen. Popravke su u toku, a u napadu nije bilo poginulih ni povređenih.

Od početka rata Amerike i Izraela protiv Irana, 28. februara, oštećeno je ili uništeno najmanje sedam američkih tankera za dopunu goriva. Dan ranije dogodila se nesreća kada su se dva tankera KC-135 sudarila u vazduhu, pri čemu se jedan srušio na zapadu zemlje.

U toj nesreći poginulo je svih šest članova posade. Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da se uzrok nesreće još istražuje, te da nije reč ni o neprijateljskom napadu ni o prijateljskoj vatri.

Ukupan broj poginulih američkih vojnika od početka sukoba sada je porastao na 13.

Rat Amerike i Izraela protiv Irana traje već dve nedelje i proširio se na druge delove Bliskog istoka. Izrael poslednjih dana pojačava napade na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu.

Iran uzvraća raketnim napadima i udarima dronova na američke i izraelske vojne ciljeve u regionu.