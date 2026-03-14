Grupu bi trebalo da predvodi amfibijski jurišni brod USS Tripoli

Amerikaplanira da pošalje dodatne snage na Bliski istok, uključujući marince i ratne brodove, prenose američki mediji pozivajući se na zvaničnike.

Prema izveštaju BBC, dvojica američkih zvaničnika potvrdila su za CBS News da se očekuje raspoređivanje dodatnih snaga iz takozvane amfibijske borbene grupe i njene marinske ekspedicione jedinice.

Grupu bi trebalo da predvodi brod USS Tripoli, amfibijski jurišni brod koji je stalno raspoređen u Japanu.

Stže oko 5.000 marinaca i mornara

Iako se prvobitno govorilo o oko 2.000 marinaca, jedinica predvođena brodom USS Tripoli obično uključuje oko 5.000 mornara i marinaca raspoređenih na nekoliko ratnih brodova.

Informaciju o mogućem raspoređivanju prvi je objavio "Volstrit džornal", dok BBC navodi da je zatražio komentar američke vojske i Pentagona, iako se buduća premeštanja snaga obično ne potvrđuju javno.

Američki mediji poslednjih sati široko izveštavaju da Vašington razmatra slanje dodatnih snaga u Persijski zaliv, uključujući upravo ovakvu amfibijsku borbenu grupu.

Pentagon razmatra nove opcije

Brod USS Tripoli pridružio bi se već značajnoj američkoj floti koja deluje uz iransku obalu. Nije jasno koji bi još brodovi pratili Tripoli, ali ovakve grupe obično uključuju plovila sposobna za prevoz desantnih čamaca i većeg broja helikoptera.

Analitičari smatraju da ovakvi potezi sugerišu da Pentagon razmatra širi raspon mogućih vojnih opcija, uključujući zaštitu komercijalnog pomorskog saobraćaja uOrmuskom moreuzu, ali i potencijalne ograničene amfibijske operacije.

Jedan od mogućih ciljeva - ostrvo Harg

Jedan od potencijalnih ciljeva moglo bi da bude iransko ostrvo Harg u severnom delu Persijskog zaliva.

Ostrvo se nalazi na oko 35 kilometara od iranske obale i predstavlja ključnu naftnu luku kroz koju prolazi veliki deo iranskog izvoza nafte. Prema navodima BBC, od početka rata pre dve nedelje tamo su viđeni tankeri koji preuzimaju iransku naftu.