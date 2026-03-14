EKSPLOZIJA U JEVREJSKOJ ŠKOLI U AMSTERDAMU! Napad zabeležen na kameri, nastavljaju se brutalni udari na jevrejsku zajednicu usred rata na Bliskom istoku (VIDEO)
Eksplozija je oštetila jevrejsku školu u Amsterdamu u subotu ujutru, a gradonačelnik je to opisao kao namerni napad na jevrejsku zajednicu, javila je holandska novinska agencija ANP.
Eksplozija u školi u luksuznom stambenom naselju na južnoj strani Amsterdama izazvala je samo ograničenu štetu, rekla je gradonačelnica Femke Halsema u saopštenju za javnost, nakon što su policija i vatrogasci brzo stigli na lice mesta.
Nije bilo povređenih.
Bezbednost u sinagogama i jevrejskim institucijama u holandskoj prestonici već je bila pojačana nakon podmetanja požara u sinagogi u centru Roterdama u petak uveče.
Eksplozija u luksuznom naselju
U susednoj Belgiji, eksplozija je u ponedeljak zapalila sinagogu u Liježu.
„Ovo je kukavički čin agresije protiv jevrejske zajednice“, rekla je Halsema.
„Jevreji u Amsterdamu se sve više suočavaju sa antisemitizmom. Ovo je neprihvatljivo.“
Napadi na jevrejske zajednice širom sveta, rastu tenzije zbog rata na Bliskom istoku
Zabrinutost zbog mogućih napada na jevrejske zajednice širom sveta porasla je nakon napada SAD i Izraela na Iran i kasnijeg odgovora Teherana.
U četvrtak je u Mičigenu naoružani čovek rođen u Libanuzabio kamionet napunjen vatrometom i bokalima benzina u sinagogu, zapalivši je.
Vlasti nisu navele motiv napada na sinagogu u predgrađu Detroita, koji se završio kada je vozač kamioneta pucao sebi u glavu tokom obračuna sa obezbeđenjem.
Napadač, koga su američki zvaničnici identifikovali kao 41-godišnjeg Ajmana Gazalija, izvršio je napad nedelju dana nakon što je Izrael bombardovao rodni grad njegove porodice u Libanu 5. marta, ubivši dvojicu njegove braće i nećaku i nećaka.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)