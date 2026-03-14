Bela kuća planira izgradnju podzemnog centra za bezbednosnu proveru posetilaca, kao deo šire rekonstrukcije kompleksa, saopšteno je iz federalne komisije.
ŠTA SE TO GRADI ISPOD BELE KUĆE? Ogromni kompleks duboko pod zemljom, u sve umešana i Tajna služba - Evo za šta će služiti
Objekat površine 3.066 kvadratnih metara bio bi izgrađen ispod Šerman parka, jugoistočno od Bele kuće, i imao bi sedam traka za olakšanu obradu posetilaca i smanjenje čekanja, preneo je NBC.
Izgradnja bi mogla da počne već u avgustu, a cilj je da centar bude u funkciji do jula 2028. godine.
Spomenik generalu Vilijamu Tekumseu Šermanu neće biti uklonjen.
Projekat sprovode Izvršna kancelarija predsednika, Tajna služba SAD i Služba nacionalnih parkova, dok će Nacionalna komisija za planiranje kapitala razmotriti predlog 2. aprila.
Na istom sastanku biće razmatrani i planovi za izgradnju nove zgrade od 8.360 kvadratnih metara sa velikom balskom dvoranom na mestu Istočnog krila.
