Objekat površine 3.066 kvadratnih metara bio bi izgrađen ispod Šerman parka, jugoistočno od Bele kuće, i imao bi sedam traka za olakšanu obradu posetilaca i smanjenje čekanja, preneo je NBC.

Izgradnja bi mogla da počne već u avgustu, a cilj je da centar bude u funkciji do jula 2028. godine.

Spomenik generalu Vilijamu Tekumseu Šermanu neće biti uklonjen.

Projekat sprovode Izvršna kancelarija predsednika, Tajna služba SAD i Služba nacionalnih parkova, dok će Nacionalna komisija za planiranje kapitala razmotriti predlog 2. aprila.

Na istom sastanku biće razmatrani i planovi za izgradnju nove zgrade od 8.360 kvadratnih metara sa velikom balskom dvoranom na mestu Istočnog krila.

