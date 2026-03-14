Slušaj vest

Južnokorejski premijer Kim Min-seok i predsednik SAD Donald Tramp razgovarali su o mogućem ponovnom otvaranju razgovora između Trampa i severnokorejskog lidera Kim Džong-una na sastanku u Vašingtonu, objavila je danas novinska agencija Jonhap.

Južnokorejski premijer Kim rekao je Trampu da je on jedini zapadni lider koji je vodio dijalog sa severnokorejskim liderom Kimom i da je on trenutno jedina osoba koja može da reši probleme na Korejskom poluostrvu, prenela je agencija Jonhap Kimove reči novinarima u Vašingtonu.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp se obraća novinarima u avionu "Er fors uan" Foto: Alex Brandon/AP

„Trampa je zanimalo da li Kim želi da razgovara sa Amerikom ili sa njim“

„Predsednik Tramp je rekao da je radoznao da li Kim želi da razgovara sa SAD ili sa njim i pitao me je za moje mišljenje o tome“, prenela je agencija Jonhap Kimove reči.

Kim nije rekao koje je konkretne predloge dao Trampu, ali je rekao Trampu da nedavni komentari iz Pjongjanga ukazuju na to da je Kim možda otvoren za dijalog sa SAD i da je Tramp pokazao veliko interesovanje za tu temu.

1/6 Vidi galeriju Kim Džong Un Foto: STR / AFP / Profimedia

Istorijat pregovora i reakcije zvaničnika

Tramp se sastao sa severnokorejskim liderom Kimom u tri runde razgovora 2018. i 2019. godine kako bi ispregovarao bolje odnose i put za Pjongjang da okonča svoj program nuklearnog oružja, ali su razgovori zastali kada je Tramp napustio funkciju.

Južnokorejski zvaničnik je potvrdio sastanak između Kima i Trampa u petak, ali nije dao druge detalje, a Kimova kancelarija u Seulu nije odmah odgovorila na pozive za potvrdu.

1/11 Vidi galeriju Susret Trampa i Kima Foto: AP, EPA

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar o sastanku, koji je bio nenajavljen i održan je dan nakon što se Kim sastao sa potpredsednikom SAD DŽ. D. Vensom u Vašingtonu u četvrtak.