Izraelplanira značajno da proširi svoju kopnenu operaciju u Libanus ciljem zauzimanja celog područja južno od reke Litani i uništenja vojne infrastrukture Hezbolaha, navode izraelski i američki zvaničnici.

Ako do toga dođe, to bi bila najveća izraelska kopnena invazija na severnog komšiju od 2006. godine, čime bi Liban postao epicentar eskalirajućeg rata sa Iranom.

Promena plana posle masovnog raketnog napada

Prema izraelskim zvaničnicima, vlada premijera Benjamina Netanjahua je do nedavno pokušavala da obuzda eskalaciju u Libanu kako bi se fokusirala na Iran.

Međutim, računica se promenila u sredu, kada je Hezbolah u koordinisanom napadu s Iranom lansirao više od 200 projektila.

- Pre ovog napada bili smo spremni na prekid vatre u Libanu, ali nakon njega nema povratka od velike operacije - izjavio je visoki izraelski zvaničnik.

Cilj - uništavanje infrastrukture Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) drže tri oklopne i pešadijske divizije na libanskoj granici od početka sukoba sa Iranom, dok su protekle dve nedelje izvodili ograničene kopnene upade.

U petak je IDF objavio slanje pojačanja i mobilizaciju dodatnih rezervista pred proširenu operaciju.

- Učinićemo ono što smo uradili u Gazi - rekao je izraelski zvaničnik, misleći na rušenje zgrada za koje Izrael tvrdi da ih Hezbolah koristi za skladištenje oružja i pokretanje napada.

- Cilj je zauzeti teritoriju, potisnuti snage Hezbolaha na sever i dalje od granice, i demontirati njihove vojne položaje i skladišta oružja u selima.

Hezbolah: Invazija je zamka

Vođa Hezbolaha, Naim Kasem, izjavio je da diplomatski put libanske vlade nije uspeo da obezbedi suverenitet niti da zaštiti civile, i da stoga "nema rešenja osim otpora".

- Kada neprijatelj preti kopnenom invazijom, poručujemo mu: "Ovo nije pretnja, već jedna od zamki u koje ćete upasti" - rekao je Kasem.

- Svaki napredak kopnene invazije omogućava borcima otpora da ostvare dobitke kroz blisku konfrontaciju s neprijateljem.

Puna podrška SAD

Operacija ovakvih razmera mogla bi dovesti do dugotrajne izraelske okupacije južnog Libana, što zabrinjava libansku vladu.

Administracija Donalda Trampapodržava izraelsku operaciju razoružavanja Hezbolaha, ali istovremeno vrši pritisak da se ograniči šteta po libansku državu i zalaže se za direktne izraelsko-libanske pregovore o posleratnom sporazumu.

Američki i izraelski zvaničnici navode da je Trampova administracija tražila da se tokom operacije ne bombarduje međunarodni aerodrom u Bejrutu niti druga državna infrastruktura. Izrael je pristao da poštedi aerodrom, ali nije obećao zaštitu ostale infrastrukture.

- Osećamo da imamo punu američku podršku za ovu operaciju - rekao je izraelski zvaničnik za Axios. S tim se složio i jedan američki zvaničnik: "Izraelci moraju da učine ono što moraju kako bi zaustavili granatiranje od strane Hezbolaha"

Humanitarna kriza i diplomatski napori

IDF je izdao naređenja za evakuaciju širom južnog Libana, uključujući sela i gradove severno od reke Litani, kao i uporište Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta. Od početka sukoba raseljeno je oko 800.000 civila, a najmanje 773 osobe su poginule, većinom civili.

U pozadini sukoba, Netanjahu je zadužio bivšeg ministra Rona Dermera za upravljanje libanskom situacijom tokom rata. Dermer će održavati kontakte s Trampovom administracijom i eventualne pregovore s libanskom vladom. S američke strane, akciju vodi savetnik Masad Boulos.

Libanska vlada je poslednjih dana signalizirala spremnost na direktne i bezuslovne pregovore o prekidu vatre.