Dok rakete razaraju gradove Bliskog istoka, možda se pred našim očima ruši stari i rađa novi svetski poredak. Ko danas odlučuje o sudbini sveta: diplomate, generali ili skriveni centri moći?

Severna Koreja je jutros ispalila oko 10 balističkih raketa prema Japanskom moru. Japan je takođe naveo da je ispaljen projektil, za koji se sumnja da je balistička raketa. Glišić kaže da uključenje Koreje u rat nije neočekivan:

Vladan Glišić Foto: Kurir Televizija

- Severna Koreja je ta koja osporava američki poredak i to se zna. Uopšte nije nemoguće da će njihov nuklearni potencijal biti protiv Američkih država.

Dodaje i da je ovo "preventivni rat", te da Tramp nastupa sa jednom vrstom brutalnosti kojom krši međunarodno pravo:

- Međunarodno pravo nastaje na nekom zajedničkom forumu, kao što su na primer Ujedinjene nacije. Vi kada to uradite pred svim zemljama, vi ste napravili jedan inkluzivni kosenzus. Međutim, svet pravila koji su oni promovisali znače nešto drugo. Sada se gleda interes jedne države a svi ostali moraju da to poštuju. Tramp je rekao "Ja nisam podređen međunarodnom pravu, već samo slušam sebe". Međunarodno pravo je precrtano, taj čovek je vrlo opasan za ceo svet.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Kapor tvrdi da je Severna Koreja činila niz sličnih poteza i u prošlolosti:

- Amerikanci su povukli deo sovog naoružanja i time smanjili potencijal u regionu. Ima manjak naoružanja na Bliskom istoku. Ne verujem da će Severna Koreja dalje nastavljati tat. Od ovog rata najviše profitira Ruska Federacija, a to i Tramp zna.

"Zatvaranjem moreuza Iran želi da naškodi Trampu"

Dodaje da je najveći problem Amerike da li ima dovoljno protivbalističkih raketa:

- Amerikanci su u ovom ratu sa Iranom potrošili više patriot raketa, nego što su isporučili Ukrajini za 4 godine ratovanja. Teokratske države mogu mnogo duže da trpe iscrpljivanja. Iran će nastaviti rat iscrpljivanja. Računaju na to da će zatvaranjem Ormuskog moreuza naškoditi Trampu.

Vujinović kaže da Sjedinjene Američke Države imaju interes čuvanja poretka koji je uzdrman od strane Rusije i Irana:

Nikola Vujinović Foto: Kurir Televizija

- Izrael je krenuo u akciju i pravovremeno je obavestio Ameriku. Skeptičan sam da Natanjahu donosi odluke bez Američke administracije. Sumnjam da bi ovakave odluke, Izrael donosio sam. Ovo je sve očekivano, a Amerika nije očekivala ovakvu situaciju, mada sudeći i po agresji na SRJ oni ne gledaju da li postoji mogućnost eskalacije sukoba - kaže Vujinović i dodaje:

- Ovaj rat je pokrenut da bi se napravila šteta kineskom interesu. Kina je posle Venecuele udarena i u Iranu.

Civilizacijski rat

Vujičić kaže da je američki ambasador rekao da Izrael ima pravo da napadne Iran, te da je ovaj rat bio najavljen i u kordinaciji:

Dragan Vujičić Foto: Kurir Televizija

- Evo, rat u Ukrajini je bio nepromišljen, tako je i ovaj sa Iranom nepromišljen. Svrha ovih ratova nije da neko pokori Iran. Pred našim očima se odvija promena paradigme i ovo je civilizavijski rat. Ovo je rat civilizacija između starozavetnog naroda i novog. Rat Ukrajine i Rusije je rat između Epstajnove i ruske civilizacije. Krimski rat takođe.

