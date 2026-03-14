Slušaj vest

Najmanje 112 ljudi poginulo je u napadima Amerike i Izraela na provinciju Kurdistan u Iranu, dok je 969 osoba ranjeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Prema rečima šefa pokrajinskog odeljenja za hitne situacije u Kurdistanu, najmanje 969 ljudi je povređeno u napadima.

- 27 osoba trenutno se nalazi na bolničkom lečenju u redovnim odeljenjima, 5 osoba je u jedinicama intenzivne nege - rekao je neimenovani zvaničnik, prenosi Al Džazira.

Kurdi kao etnička manjina u regionu

Kurdisu autohtona etnička manjina u regionu Mesopotamija, a teritorijia na kojoj žive se prostire od jugoistočne Turske, severoistočne Sirije, poluautonomnog kurdskog regiona severnog Iraka, severozapadnog Irana, do jugozapadne Jermenije.

Imaju poseban jezik i kulturu, ali nemaju sopstvenu državu. Procenjuje se da čine gotovo 10% stanovništva Irana, iako zvanični podaci ne postoje.

Spekulacije o ulozi Kurda u sukobu

Napadi na iransku provinciju Kurdistan dolaze usred spekulacija da je američki predsednik Donald Trampvodio direktne razgovore sa iranskim i iračkim kurdskim grupama, te da Amerika razmatra mogućnost njihove vojne upotrebe na terenu kako bi podstakla širi ustanak u Iranu.

Međutim, Donald Tramp je prošle nedelje izjavio da ne želi da Kurdi pokrenu ofanzivu protiv Irana, navodeći da SAD ne žele da "rat učine još složenijim nego što već jeste".

Aktivnost kurdskih opozicionih grupa

Iranske kurdske opozicione grupe, od kojih mnoge održavaju bliske veze sa iračkim kurdskim frakcijama, dugo se suprotstavljaju vlastima u Teheranu, delujući iz baza u severnom Iraku i duž granice između Irana i Iraka.

Procenjuje se da te grupe zajedno raspolažu sa nekoliko hiljada boraca.

1/6 Vidi galeriju Radnička partija Kurdistana Foto: METIN YOKSU/EPA

Reakcija Irana i stav iračkog Kurdistana

Prošle nedelje iranske snage pokrenule su operaciju protiv kurdskih grupa u njihovom poluautonomnom regionu u susednom Iraku. Regionalna vlada Iračkog Kurdistana negirala je umešanost u bilo kakve planove da naoruža kurdske grupe i pošalje ih u Iran.