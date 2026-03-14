Državna ministarka Ujedinjenih Arapskih Emirata Lana Nuseibeh kaže da Iran mora da prestane sa napadima na zemlje Zaliva i da se pridržava međunarodnog prava, upozoravajući da kontinuirani sukob ugrožava regionalnu stabilnost i globalnu ekonomiju.

U intervjuu za NBC News, objavljenom u petak, Nuseibeh je rekla da su akcije Irana usmerene ne samo na vojne lokacije već i na civilnu infrastrukturu širom regiona, što je „neprihvatljivo“, i da UAE neće odgovoriti na maltretiranje povlačenjem.

Upozorenje Iranu zbog napada na zemlje Zaliva

- Kada odgovor na regionalno maltretiranje povlačenjem ikada dobro sluti za region, za zemlje ili za međunarodnu zajednicu - upitala je Nuseibeh.

- Nećemo odgovoriti na maltretiranje povlačenjem... Ali UAE i druge zemlje u regionu su uvek posvećene diplomatskom putu napred na kraju ovoga. Ali ovo mora početi sa njihovim odustajanjem od ovih nezakonitih napada na partnere u Zalivu - rekla je državna ministarka.

Poziv na poštovanje rezolucije Saveta bezbednosti UN

Nuseibeh je rekla da Iran mora da se pridržava Rezolucije 2817 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, usvojene ove nedelje u Savetu bezbednosti UN, kojom su osuđeni postupci Irana u protekle dve nedelje i pozvan da zaustavi sve dalje napade.

- Ne možete promeniti geografiju - rekla je.

Državna ministarka Ujedinjenih Arapskih Emirata Lana Nuseibeh Foto: NBC News Printscreen

- Oni su veoma integrisani u region. Imamo veliko poštovanje prema iranskom narodu, njihovoj kulturi i njihovom potencijalu kao ekonomije i sile u regionu. Ali moraju se ponašati odgovorno. Danas ih je međunarodna zajednica opisala kao odmetnike - poručila je.

Stotine oborenih projektila i dronova

Opisujući napade kao „nezakonit napad na zemlje Zaliva“ usmeren na civilnu infrastrukturu, odala je priznanje onima koji su branili Emirate i rekla da su vlasti „odlučno“ branile zemlju i zajednice koje u njoj žive.

Ministarsto odbrane UAE saopštilo je da je od početka iranskih napada protivvazdušna odbrana oborila 294 balističke rakete, 15 krstarećih raketa i oko 1.600 dronova.

Nuseibeh je dodala da su iranske akcije u Ormuskom moreuzu „ekonomski rat“ koji utiče na globalnu ekonomiju, ali da će UAE i njihovi saveznici „pobediti u ovome“.

„Ovo nije bio rat u kome smo želeli da učestvujemo“

„Ovo nije bio rat koji smo podsticali niti u kome smo želeli da učestvujemo“, rekla je.