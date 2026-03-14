Grčki naftni tanker oštećen je jutros u napadu dronom u Crnom moru dok se približavao ruskoj luci Novorosijsk, saopštile su vlasti.

Grčko Ministarstvo pomorstva saopštilo je da se napad dogodio rano jutros i da je počinjena materijalna šteta, ali da članovi posade nisu povređeni i da dalja plovidba broda nije ugrožena.

Brod "Maran Homer", koji je iznajmio američki naftni gigant "Ševron" (Chevron), putovao je iz Soluna do crnomorske luke, a trebalo je da nastavi plovidbu za Istanbul.

On je pogođen raketom ili dronom pre nego što je pokupio kazahstansku naftu, prema rečima grčkih vladinih zvaničnika i grčke kompanije koja je upravljala brodom.

Ministar pomorstva Grčke Vasilis Kikilijas rekao je da će Atina podneti "snažnu žalbu" zemlji koja se smatra odgovornom, bez navođenja dodatnih detalja, da bi kasnije identifikovao Ukrajinukao zemlju koja često izvodi napade u Crnom moru.

- Smatram da je ciljanje brodova koji plove grčkom zastavom, kao i onih sa grčkim mornarima i grčkim brodarskim interesima, neprihvatljivo i izuzetno opasno - rekao je Kikilijas državnoj televiziji ERT.

On je dodao da veruje da bi napad mogao da bude povezan sa odlukom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da privremeno ublaže neke sankcije na ruske isporuke nafte zbog nestabilnosti izazvane ratom sa Iranom.

Taj rat je takođe uticao na grčku brodarsku industriju, sa desetinama brodova pod zastavom te zemlje trenutno nasukanih u Persijskom zalivu.