Ime koje i dalje potresa svetske elite - Dzefri Epstajn. Dosije koji bi mogao da uzdrma najmoćnije ljude sveta još je obavijen velom tajne.

De Vinča kaže da je napad na Iran povezan za Epstajnom, a to govori i mejl između Epstajna i Džejmsa Hejvuda:

- Hejvud mu 2018. godine piše sledeće "Moramo da diskutujemo Treći svetski rat, investitori žele da znaju da li i dalje postoji termin početak februar 2026. godine." Ovo se pripremalo. Fukujama je u svojoj knjizi, početkom 90ih rekao da više nema sučajnosti i da je istorija predvidljiva. Prema ovom mejlu, mi vidimo da je sve to pripremano - kaže Da Vinča i dodaje:

- Mi smo zatrpani sa 4 miliona fajlova, sve se zagubilo a sa strane se dešavaju ratovi. Treba da pratimo tok novca, sve se menja i sve ide ka bezgotovinskom plaćanju.

"Čovek iz FBI ušao u Epstajnovu ćeliju"

Tasić kaže da je lekar koji je radio biopsiju Epstajnovog tela otvorio vrata javnosti da postoji mogućnost da se ne radi o samoubistvu:

- Svetski istraživači došli su do podatka da se na sigurnosnim kamerama vidi nepoznati čovek koji ulazi u Epstajnovu ćeliju. Taj čovek se nije vratio istim putem. To nije bilo ko, to je čovek koji sada radi u FBI-u. Inače je i sam radio u službi bezbednosti te je imao neke podkaste o Trampu. Davao je informacije gde se grčevito borio za to da se Epstajn ubio.

Dodaje i da su američke službe bile upućene u dešavanja na Epstrajnovom ostrvu.

Hilari i Bil Klinton svedočili su o slučaju Džefri Epstajna. Tulić kaže da se po njihovom govoru tela moglo uočiti više nelogičnosti.

- Po govoru tela Bila Klintona se može svašta videti. Po ponašanju njegovog tela se uočava da želi nešto da sakrije. Na mrežama je najveću hajku izazvao njegov osmeh. Imao je osmeh kao da je gledao neku divnu uspomenu, koja mu je draga srcu. Mene nije uverio svojom pričom. Sve i da tada nije znao šta se dešava, sada ima dovoljno informacija. Njegova reakcija bila je povezana.

Čorbić kaže da iza napada na Iran i puštanja Epstajnovih fajlova stoji Mosad:

- Dolazi do skretanja pažnje sa nečeg drugog i slede događaji koji će to potvrditi. Sve je ovo proba za neki veći sukob koji može da izbije u Aziji. Pogledajte zastavu Izraela. Postoje dve linije, koje označavaju dve reke u Aziji, jedna je Nil a drugi je Eufrat.

Ko je bio Džefri Epstajn

Džefri Edvard Epstajn (1953- 2019) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik nad decom. Karijeru je započeo kao nastavnik, a nakon što je otpušten iz škole 1976. ušao je u bankarski i finansijski sektor, posle čega je osnovao sopstvenu firmu.

Negovao je elitni društveni krug ljudi i stupio u kontakt sa mnogim ženama i devojčicama koje su on i njegovi saradnici seksualno zlostavljali.

Rođen je 20. januara 1953. u jevrejskoj porodici u Bruklinu. Majka mu je radila kao školska pomoćnica i bila je domaćica, a otac kao baštovan i domar. Ima mlađeg brata po imenu Mark. Komšije su mu majku opisale kao „divnu majku i domaćicu”, a njegove roditelje zajedno kao tihe i skromne.

Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.

Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja. Danas se često navodi kao primer zloupotrebe moći i problema nejednakosti pred zakonom.

