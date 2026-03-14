Dvadesetosmogodišnja Kristina Kolturi preminula je dva dana nakon što je teško povređena u nesreći tokom tandem paraglajdinga na španskim Kanarskim ostrvima.

Ovo iskustvo je, kako se navodi, dobila kao božićni poklon od svog dečka.

Nesreća na plaži na Tenerifima

U petak, 6. marta oko 17.20 po lokalnom vremenu, hitne službe su upućene na plažu na jugozapadu Tenerifa, nakon dojave da se dvosedni paraglajder srušio u stenovito područje pored plaže, saopštio je Centar za koordinaciju hitnih i bezbednosnih službi Vlade Kanarskih ostrva.

Foto: instagram/cristinacolturi_

Jedna od povređenih, žena kasnije identifikovana kao Kristina Kolturi iz Italije, bila je u srčanom zastoju.

Spasioci na plaži uspeli su da joj povrate puls, nakon čega je sa teškim povredama prevezena u bolnicu u Santa Kruzu.

Muškarac koji je bio sa njom, kasnije identifikovan kao njen instruktor, zadobio je povrede srednje težine i takođe je prevezen u bolnicu, saopštili su zvaničnici.

Preminula dva dana kasnije

Dva dana kasnije, u nedelju 8. marta, Kristina Kolturi je podlegla povredama, preneli su italijanski mediji.

Istraga o ovom smrtonosnom incidentu je u toku.

Paraglajding je već probala nekoliko godina ranije, a ovaj let dobila je kao božićni poklon od partnera, navodi La Provincia.

Porodica ispunila poslednju Kristininu želju

Nakon nesreće, njena porodica je ispunila njenu želju da postane donor organa, prenose mediji.

U razgovoru za La Provinciu, majka stradale devojke, Anđelika Luraški, prisetila se svoje vedre ćerke:

"Kristina je mrzela tugu. Donosila je radost gde god da je došla i pamtićemo je kroz slavlje i njen prelep osmeh."

Poštujući njenu želju, njeno telo će biti kremirano nakon pogrebne mise.

Majci je rekla da želi da njeni najbliži naprave proslavu i pospu njen pepeo, navodi list.