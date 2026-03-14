Najmanje šest osoba je poginulo, a petoro lica je povređeno kada je izgoreo autobus kompanije PostBus u švajcarskom mestu Kerzes.

- Među nastradalima u autobusu užasa je i žena T.B. (39) iz Bijelog Polja, poreklom iz sela Zaton gde će biti i obavljena njena sahrana, potvrđeno je za RINU.

Pretpostavlja se da je do teške nesreće došlo kada se putnik u autobusu namerno polio benzinom i zapalio.

Među povređenima su četiri putnika i jedan radnik Hitne pomoći koji je intervenisao na licu mesta.

Kurir.rs/RINA

