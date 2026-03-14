Kretanje kroz Ormuski moreuzograničeno je samo za Sjedinjene Države, Izrael i njihove saveznike, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

„ Ormuski moreuz je zapravo otvoren. Zatvoren je samo za tankere i brodove koji pripadaju našim neprijateljima - onima koji napadaju nas i njihove saveznike. Svi ostali mogu slobodno da prođu“, rekao je u intervjuu za MS Now .

Ministar je napomenuo da zabrinutost zemalja u vezi sa bezbednošću brodarstva u regionu nije povezana sa Iranom .

Ranije danas, predsednik SAD Donald Tramp pozvao je neke evropske i azijske zemlje da pošalju ratne brodove u Ormuski moreuz.

Abas Aragči Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

U četvrtak je novi vrhovni vođa Islamske Republike Modžtaba Hamnei rekao da moreuz mora ostati zatvoren, rekavši da Iran namerava da ga iskoristi kao polugu u svom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom .

Zbog američko-izraelske agresije protiv Irana, brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je praktično prestao. To je značajno uticalo na cene energije.

U ponedeljak su cene sirove nafte marke Brent porasle iznad 119 dolara po barelu prvi put od juna 2022. godine, što predstavlja povećanje od 29-31%.

Cene gasa takođe rastu, posebno u evropskim zemljama: od kraja februara, cene na berzi su skočile za više od 100%.